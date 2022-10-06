https://sputniknews.com.tr/20221006/rus-vekil-ruslarin-kartlarinin-turkiyede-kabul-sorununu-isimsiz-kart-cikararak-cozmek-mumkun-1062041355.html
Rus vekil: Rus kartlarının Türkiye'de kabul sorununu isimsiz kart çıkararak çözmek mümkün
Rus vekil: Rus kartlarının Türkiye'de kabul sorununu isimsiz kart çıkararak çözmek mümkün
Rus milletvekili Aksakov, Rusların banka kartlarını Türkiye'de kabul edilememe sorununun, sahibinin hesabına bağlı isimsiz kartlar çıkarılarak çözülebileceğini... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T21:23+0300
2022-10-06T21:23+0300
2022-10-06T21:24+0300
ekonomi
rusya
türkiye
mir
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ABD Maliye Bakanlığı’nın baskısı ile Türk özel ve kamu bankalarının Rusların Mir kartlarının kullanımını durdururken Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Finans Piyasası Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, Rusya vatandaşlarının kartlarının Türkiye’de kabul edilmesi sorununu sahibinin hesabına bağlı isimsiz kartlarla çözülmesini önerdi.Bu konudaki fikirlerini paylaşan Aksakov, “Kartlar ile ilgili olarak orada alternatifler bulacağız, bu belli bir zaman alacak. Kart çıkarılacak. Üstelik bunun sadece hesaba bağlı, isimsiz kart olacağına eminim. Teknolojiler, Mir gibi görünmeyen fakat aslında Mir olan kartların çıkarılmasını mümkün kılıyor. Bunların tamamı sadece zaman meselesi” diye konuştu.Aynı zamanda bu tür isimsiz kartların belirli bir ülkeye bağlı olmayan uluslararası finans sistemleri aracılığıyla çıkarılabileceğine dikkat çeken Aksakov, “Ruslar da dahil olmak üzere tüm dünyaya aynı anda hizmet veren uluslararası bir ödeme sistemi gibi olması gayet mümkün” ifadelerini kullandı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül’de yapılan hükümet toplantısında ilgili kurumlara Mir sisteminin kullanılması için alternatiflerin geliştirilmesi talimatı vermişti, çalışmalar ile ilgili henüz bir bilgi aktarılmadı.Bununla birlikte dün finans çevrelerine yakın bir kaynak, Rus Mir sistemine alternatif olabilecek Troy ödeme sisteminin Rusya ve Türkiye merkez bankaları tarafından kısa süre içinde duyurulabileceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220930/mir-kart-iptali-turistik-harcamayi-vurdu-turkiyede-yapacaklari-harcamalarda-dusus-yasanacak-1061789242.html
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rusya, türkiye, mir
Rus vekil: Rus kartlarının Türkiye'de kabul sorununu isimsiz kart çıkararak çözmek mümkün
21:23 06.10.2022 (güncellendi: 21:24 06.10.2022) Abone ol
Rus milletvekili Aksakov, Rusların banka kartlarını Türkiye'de kabul edilememe sorununun, sahibinin hesabına bağlı isimsiz kartlar çıkarılarak çözülebileceğini belirtti.
ABD Maliye Bakanlığı’nın baskısı ile Türk özel ve kamu bankalarının Rusların Mir kartlarının kullanımını durdururken Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Finans Piyasası Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, Rusya vatandaşlarının kartlarının Türkiye’de kabul edilmesi sorununu sahibinin hesabına bağlı isimsiz kartlarla çözülmesini önerdi.
Bu konudaki fikirlerini paylaşan Aksakov, “Kartlar ile ilgili olarak orada alternatifler bulacağız, bu belli bir zaman alacak. Kart çıkarılacak. Üstelik bunun sadece hesaba bağlı, isimsiz kart olacağına eminim. Teknolojiler, Mir gibi görünmeyen fakat aslında Mir olan kartların çıkarılmasını mümkün kılıyor. Bunların tamamı sadece zaman meselesi” diye konuştu.
Aynı zamanda bu tür isimsiz kartların belirli bir ülkeye bağlı olmayan uluslararası finans sistemleri aracılığıyla çıkarılabileceğine dikkat çeken Aksakov, “Ruslar da dahil olmak üzere tüm dünyaya aynı anda hizmet veren uluslararası bir ödeme sistemi gibi olması gayet mümkün” ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül’de yapılan hükümet toplantısında ilgili kurumlara Mir sisteminin kullanılması için alternatiflerin geliştirilmesi talimatı vermişti, çalışmalar ile ilgili henüz bir bilgi aktarılmadı.
Bununla birlikte dün finans çevrelerine yakın bir kaynak, Rus Mir sistemine alternatif olabilecek Troy ödeme sisteminin Rusya ve Türkiye merkez bankaları tarafından kısa süre içinde duyurulabileceğini açıklamıştı.