https://sputniknews.com.tr/20221006/rus-vekil-ruslarin-kartlarinin-turkiyede-kabul-sorununu-isimsiz-kart-cikararak-cozmek-mumkun-1062041355.html

Rus vekil: Rus kartlarının Türkiye'de kabul sorununu isimsiz kart çıkararak çözmek mümkün

Rus vekil: Rus kartlarının Türkiye'de kabul sorununu isimsiz kart çıkararak çözmek mümkün

Rus milletvekili Aksakov, Rusların banka kartlarını Türkiye'de kabul edilememe sorununun, sahibinin hesabına bağlı isimsiz kartlar çıkarılarak çözülebileceğini... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T21:23+0300

2022-10-06T21:23+0300

2022-10-06T21:24+0300

ekonomi

rusya

türkiye

mir

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ABD Maliye Bakanlığı’nın baskısı ile Türk özel ve kamu bankalarının Rusların Mir kartlarının kullanımını durdururken Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Finans Piyasası Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, Rusya vatandaşlarının kartlarının Türkiye’de kabul edilmesi sorununu sahibinin hesabına bağlı isimsiz kartlarla çözülmesini önerdi.Bu konudaki fikirlerini paylaşan Aksakov, “Kartlar ile ilgili olarak orada alternatifler bulacağız, bu belli bir zaman alacak. Kart çıkarılacak. Üstelik bunun sadece hesaba bağlı, isimsiz kart olacağına eminim. Teknolojiler, Mir gibi görünmeyen fakat aslında Mir olan kartların çıkarılmasını mümkün kılıyor. Bunların tamamı sadece zaman meselesi” diye konuştu.Aynı zamanda bu tür isimsiz kartların belirli bir ülkeye bağlı olmayan uluslararası finans sistemleri aracılığıyla çıkarılabileceğine dikkat çeken Aksakov, “Ruslar da dahil olmak üzere tüm dünyaya aynı anda hizmet veren uluslararası bir ödeme sistemi gibi olması gayet mümkün” ifadelerini kullandı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül’de yapılan hükümet toplantısında ilgili kurumlara Mir sisteminin kullanılması için alternatiflerin geliştirilmesi talimatı vermişti, çalışmalar ile ilgili henüz bir bilgi aktarılmadı.Bununla birlikte dün finans çevrelerine yakın bir kaynak, Rus Mir sistemine alternatif olabilecek Troy ödeme sisteminin Rusya ve Türkiye merkez bankaları tarafından kısa süre içinde duyurulabileceğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220930/mir-kart-iptali-turistik-harcamayi-vurdu-turkiyede-yapacaklari-harcamalarda-dusus-yasanacak-1061789242.html

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