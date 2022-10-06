https://sputniknews.com.tr/20221006/ozel-hastanede-kaydedilen-goruntulere-iliskin-4-kisi-tutuklanmalari-talebiyle-hakimlige-gonderildi-1062032763.html
Özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 4 kişi tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi
Özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 4 kişi tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi
İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili adliyeye sevk edilen 9 kişiden 4'ü... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T17:48+0300
2022-10-06T17:48+0300
2022-10-06T17:51+0300
özel hastane
türkiye
yaşlı
bayındır hastanesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062022551_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_577a217aa78aed72e2914d34f55b13e7.jpg
İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medya ve haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. Yaşlı hastanın üzerine para koyan Ali E'nin de aralarında bulunduğu 4 zanlı ise 'eziyet' ve 'beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye eziyet' suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. 3 şüpheli de aynı suçlardan haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.Bu arada, hastanede görüntüsü çekilen yaşlı kadının olaydan 4-5 ay sonra hayatını kaybettiği, bir üvey oğlunun olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221006/atasehirde-ozel-hastanedeki-skandala-iliskin-8-kisi-gozaltina-alindi-1062014629.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062022551_289:0:1830:1156_1920x0_80_0_0_76ee99ad873436f984c62add3c7b368f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
özel hastane, yaşlı, bayındır hastanesi
özel hastane, yaşlı, bayındır hastanesi
Özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 4 kişi tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi
17:48 06.10.2022 (güncellendi: 17:51 06.10.2022) Abone ol
İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili adliyeye sevk edilen 9 kişiden 4'ü tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi.
İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medya ve haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. Yaşlı hastanın üzerine para koyan Ali E'nin de aralarında bulunduğu 4 zanlı ise 'eziyet' ve 'beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye eziyet' suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. 3 şüpheli de aynı suçlardan haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.
Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.
Bu arada, hastanede görüntüsü çekilen yaşlı kadının olaydan 4-5 ay sonra hayatını kaybettiği, bir üvey oğlunun olduğu öğrenildi.