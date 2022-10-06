https://sputniknews.com.tr/20221006/ozel-hastanede-kaydedilen-goruntulere-iliskin-4-kisi-tutuklanmalari-talebiyle-hakimlige-gonderildi-1062032763.html

Özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 4 kişi tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi

Özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 4 kişi tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi

İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili adliyeye sevk edilen 9 kişiden 4'ü... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T17:48+0300

2022-10-06T17:48+0300

2022-10-06T17:51+0300

özel hastane

türkiye

yaşlı

bayındır hastanesi

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İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medya ve haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. Yaşlı hastanın üzerine para koyan Ali E'nin de aralarında bulunduğu 4 zanlı ise 'eziyet' ve 'beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye eziyet' suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. 3 şüpheli de aynı suçlardan haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.Bu arada, hastanede görüntüsü çekilen yaşlı kadının olaydan 4-5 ay sonra hayatını kaybettiği, bir üvey oğlunun olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20221006/atasehirde-ozel-hastanedeki-skandala-iliskin-8-kisi-gozaltina-alindi-1062014629.html

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özel hastane, yaşlı, bayındır hastanesi