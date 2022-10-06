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Lübnan'da 1993 yılından beri ilk kolera vakası tespit edildi
Lübnan'da 1993 yılından beri ilk kolera vakası tespit edildi
Lübnan'ın Akkar vilayetinde 1993'ten bu yana il kolera vakasının tespit edildiği açıklandı. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T19:01+0300
2022-10-06T19:04+0300
lübnan
sinan akkar
kolera
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Akkar vilayetinde 1993 yılından bu yana ilk kolera vakasının tespit edildiğini açıkladı.
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lübnan, sinan akkar, kolera
lübnan, sinan akkar, kolera

Lübnan'da 1993 yılından beri ilk kolera vakası tespit edildi

19:01 06.10.2022 (güncellendi: 19:04 06.10.2022)
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Lübnan'ın Akkar vilayetinde 1993'ten bu yana il kolera vakasının tespit edildiği açıklandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Akkar vilayetinde 1993 yılından bu yana ilk kolera vakasının tespit edildiğini açıkladı.
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