https://sputniknews.com.tr/20221005/dso-suriyede-10-binin-uzerinde-kolera-vakasi-goruldu-1062001682.html
DSÖ: Suriye'de 10 binin üzerinde kolera vakası görüldü
DSÖ: Suriye'de 10 binin üzerinde kolera vakası görüldü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'de kolera salgınının başlamasından bu yana 10 binin üzerinde vaka görüldüğünü açıkladı. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T20:17+0300
2022-10-05T20:17+0300
2022-10-05T20:17+0300
dünya
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
ortadoğu
tedros adhanom ghebreyesus
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre merkezindeki haftalık basın toplantısında, Suriye ve Haiti'de etkili olan kolera salgınına dair son verileri paylaştı.Ghebreyesus, Suriye genelinde son 6 haftada kolera vakalarının 10 binin üzerine çıktığını belirterek, "Haiti'de 3 yıldan sonra ilk defa görülen salgında şimdiye kadar 2 vaka resmi makamlarca doğrulandı, 20 şüpheli vaka ve 7 can kaybı ise inceleniyor." dedi.Haiti'deki kolera vaka sayısının açıklanandan daha fazla olduğu görüşünü savunan Ghebreyesus, "Bu salgın, yılın sonunda koleradan tamamen temizlenmiş bir ülke olmaya hazırlanan Haiti için aksilik oluşturmuştur." diye konuştu.Ghebreyesus, kolera mikrobunun aşı ve temiz suyla önlenebileceğine dikkati çekerek, çok sayıda kişinin kolerayla mücadele araçlarına erişimi olmadığını kaydetti.Aşı üreticilerine kolera aşılarını artırma' çağrısıDSÖ'nün koleraya karşı 2013'te oluşturduğu aşı stokundan geçen yıl ihtiyaç sahibi bölgelere 27 milyon doz aşı gönderildiği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, aşı üretiminin artırılması için dünyanın önde gelen ilaç firmalarına DSÖ ile işbirliği içine girme çağrısında bulundu.Ghebreyesus, Uganda'da yeniden patlak veren Ebola salgını, Pakistan'da sel felaketinin ardından başlayan salgınlar ve halihazırdaki Kovid-19 ile maymun çiçeği salgınlarının da dünyanın diğer gündemleri olduğunu hatırlatarak, "Bu durum tüm ülkelerin salgınlara karşı savunma sistemini acilen geliştirmesi gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220824/nijeryada-kolera-salgininda-olenlerin-sayisi-91e-cikti-1060317094.html
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), ortadoğu, tedros adhanom ghebreyesus
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), ortadoğu, tedros adhanom ghebreyesus
DSÖ: Suriye'de 10 binin üzerinde kolera vakası görüldü
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'de kolera salgınının başlamasından bu yana 10 binin üzerinde vaka görüldüğünü açıkladı.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre merkezindeki haftalık basın toplantısında, Suriye ve Haiti'de etkili olan kolera salgınına dair son verileri paylaştı.
Ghebreyesus, Suriye genelinde son 6 haftada kolera vakalarının 10 binin üzerine çıktığını belirterek, "Haiti'de 3 yıldan sonra ilk defa görülen salgında şimdiye kadar 2 vaka resmi makamlarca doğrulandı, 20 şüpheli vaka ve 7 can kaybı ise inceleniyor." dedi.
Haiti'deki kolera vaka sayısının açıklanandan daha fazla olduğu görüşünü savunan Ghebreyesus, "Bu salgın, yılın sonunda koleradan tamamen temizlenmiş bir ülke olmaya hazırlanan Haiti için aksilik oluşturmuştur." diye konuştu.
Ghebreyesus, kolera mikrobunun aşı ve temiz suyla önlenebileceğine dikkati çekerek, çok sayıda kişinin kolerayla mücadele araçlarına erişimi olmadığını kaydetti.
Aşı üreticilerine kolera aşılarını artırma' çağrısı
DSÖ'nün koleraya karşı 2013'te oluşturduğu aşı stokundan geçen yıl ihtiyaç sahibi bölgelere 27 milyon doz aşı gönderildiği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, aşı üretiminin artırılması için dünyanın önde gelen ilaç firmalarına DSÖ ile işbirliği içine girme çağrısında bulundu.
Ghebreyesus, Uganda'da yeniden patlak veren Ebola salgını, Pakistan'da sel felaketinin ardından başlayan salgınlar ve halihazırdaki Kovid-19 ile maymun çiçeği salgınlarının da dünyanın diğer gündemleri olduğunu hatırlatarak, "Bu durum tüm ülkelerin salgınlara karşı savunma sistemini acilen geliştirmesi gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır" dedi.