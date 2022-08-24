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https://sputniknews.com.tr/20220824/nijeryada-kolera-salgininda-olenlerin-sayisi-91e-cikti-1060317094.html
Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 91'e çıktı
Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 91'e çıktı
Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T05:25+0300
2022-08-24T05:27+0300
dünya
nijerya
kolera
afrika
hastalık
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan açıklamada, 4-31 Temmuz'da 575 kolera vakasının tespit edildiği ve 25 kişinin hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.Böylece ocaktan bu yana kolera salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının 91'e ulaştığı kaydedildi.Salgının bu süre zarfında başkent Abuja'nın yanı sıra 31 eyalete yayıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelerde 3 bin 610 kolera vakasının görüldüğü bildirildi."Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.Nijerya'da temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220824/uzmanlar-yanitladi-hangisi-daha-saglikli-sifali-kaynak-sulari-mi-sebeke-suyu-mu-1060315904.html
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nijerya, kolera, afrika, hastalık
nijerya, kolera, afrika, hastalık

Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 91'e çıktı

05:25 24.08.2022 (güncellendi: 05:27 24.08.2022)
© AAhastalık, tedavi
hastalık, tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan açıklamada, 4-31 Temmuz'da 575 kolera vakasının tespit edildiği ve 25 kişinin hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Böylece ocaktan bu yana kolera salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının 91'e ulaştığı kaydedildi.
Salgının bu süre zarfında başkent Abuja'nın yanı sıra 31 eyalete yayıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelerde 3 bin 610 kolera vakasının görüldüğü bildirildi.
"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.
Nijerya'da temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.
Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.
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