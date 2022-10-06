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Hong Kong 500 bin bedava uçak bileti dağıtacak
Hong Kong 500 bin bedava uçak bileti dağıtacak
Kovid-19 salgınının ardından turizmi kalkındırmaya çalışan Hong Kong, 2 milyar Hong Kong doları (254.8 milyon dolar) 500 bin adet bedava uçak bileti... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T10:52+0300
2022-10-06T10:54+0300
koronavirüs
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koronavirüs
uçak
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Son haftalarda Kovid-19 kısıtlamalarının çoğunu kaldıran Hong Kong, turizm endüstrisini güçlendirmek üzere hazırlıklara başladı.Bölgede büyük havayolu şirketleri, seferleri pandemi öncesi seviyelere getirmek için çabalarken Hong Kong yönetimi, 2 milyar Hong Kong doları (254.8 milyon dolar) 500 bin adet bedava uçak bileti dağıtacağını açıkladı.Reklam kampanyası başlatılacakBBC World'un aktardığına göre Hong Kong Turizm Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Dane Cheng, "Havaalanı yetkilileri, havayolu şirketleriyle anlaşmayı sonuçlandıracak. Hükümet, gelen yolcular için tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıracağını duyurmasının ardından ücretsiz uçak biletleri için reklam kampanyaları başlatacağız" ifadelerini kullandı.Dane, pandemi sırasında havayolu şirketlerini desteklemek için satın alınan biletlerin gelecek yıl kentin havaalanı otoritesi tarafından gelen ve giden yolculara dağıtılacağını da sözlerine ekledi.Bunun yanı sıra pazar araştırma şirketi Euromonitor International'ın kıdemli analisti Prudence Lai, ücretsiz uçak bileti teklifinin Hong Kong'un popüler bir seyahat destinasyonu olarak itibarını iyileştirme sürecini hızlandırmaya yardımcı olacağı yorumunu yaptı.Prudence, "Hong Kong'un Kovid öncesi durumu, tam iyileşmenin pazar potansiyelini ifade ediyor. Ancak bu, anakara Çin'in Hong Kong'a varışların ve seyahat makbuzlarının yarısından fazlasında pay sahibi olduğu ortamda büyük ölçüde anakara Çinli turistlerin ne zaman döneceğine bağlı" değerlendirmesini yaptı.Ukrayna krizi havayolu şirketlerinin belini büktüÖte yandan Ukrayna krizinin etkileri havayolu endüstrisinde de hissediliyor. Dün İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic, Ukrayna'yla bağlantılı sorunlar nedeniyle Hong Kong'da faaliyetini durduracağını söyledi.Hong Kong'daki ofisini kapatacağını duyuran şirket, 30 yıldır faaliyet sürdürdüğü bölgeyle artık Londra Heathrow arasında sefer yapmayacağını kaydetti.Şirketin açıklamasında "Rus hava sahasının kapalı kalmaya devam etmesinden kaynaklanan önemli operasyonel karmaşıklıklar, ticari kararın planlandığı gibi Mart 2023'te uçuşları yeniden başlatmama kararını destekledi" denildi.Milyarder Richard Branson tarafından kurulan şirket, geçen yılın aralık ayında Hong Kong'a uçuşları durdurmuştu.Hong Kong'da Kovid-19 kısıtlamalarıHong Kong Özel İdari Bölgesi, Çin hükümetinin uyguladığı 'sıfır vaka' stratejisine riayet ederek sıkı kısıtlamalar uyguluyordu.Geçen ay Hong Kong hükümeti, kente gelenlerin artık uçağa binmeden önce otel karantinasına girmesi veya negatif bir Kovid-19 testi göstermesine gerek olmayacağını bildirdi.Hong Kong, bu yılın ilk 8 ayında 184 bin ziyaretçiye ulaştı. Bu, pandemi öncesine kıyasla turist sayısında önemli bir düşüşe işaret ediyor. 2019'da kenti 56 milyon kişi ziyaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220919/cinin-mega-kentinde-kapanma-sona-eriyor-1061356701.html
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hong kong, çin, koronavirüs, uçak, bilet
hong kong, çin, koronavirüs, uçak, bilet

Hong Kong 500 bin bedava uçak bileti dağıtacak

10:52 06.10.2022 (güncellendi: 10:54 06.10.2022)
© AFP 2022 / PETER PARKSHong Kong - koronavirüs
Hong Kong - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / PETER PARKS
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Kovid-19 salgınının ardından turizmi kalkındırmaya çalışan Hong Kong, 2 milyar Hong Kong doları (254.8 milyon dolar) 500 bin adet bedava uçak bileti dağıtacağını duyurdu.
Son haftalarda Kovid-19 kısıtlamalarının çoğunu kaldıran Hong Kong, turizm endüstrisini güçlendirmek üzere hazırlıklara başladı.
Bölgede büyük havayolu şirketleri, seferleri pandemi öncesi seviyelere getirmek için çabalarken Hong Kong yönetimi, 2 milyar Hong Kong doları (254.8 milyon dolar) 500 bin adet bedava uçak bileti dağıtacağını açıkladı.

Reklam kampanyası başlatılacak

BBC World'un aktardığına göre Hong Kong Turizm Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Dane Cheng, "Havaalanı yetkilileri, havayolu şirketleriyle anlaşmayı sonuçlandıracak. Hükümet, gelen yolcular için tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıracağını duyurmasının ardından ücretsiz uçak biletleri için reklam kampanyaları başlatacağız" ifadelerini kullandı.
Dane, pandemi sırasında havayolu şirketlerini desteklemek için satın alınan biletlerin gelecek yıl kentin havaalanı otoritesi tarafından gelen ve giden yolculara dağıtılacağını da sözlerine ekledi.
Bunun yanı sıra pazar araştırma şirketi Euromonitor International'ın kıdemli analisti Prudence Lai, ücretsiz uçak bileti teklifinin Hong Kong'un popüler bir seyahat destinasyonu olarak itibarını iyileştirme sürecini hızlandırmaya yardımcı olacağı yorumunu yaptı.
Prudence, "Hong Kong'un Kovid öncesi durumu, tam iyileşmenin pazar potansiyelini ifade ediyor. Ancak bu, anakara Çin'in Hong Kong'a varışların ve seyahat makbuzlarının yarısından fazlasında pay sahibi olduğu ortamda büyük ölçüde anakara Çinli turistlerin ne zaman döneceğine bağlı" değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna krizi havayolu şirketlerinin belini büktü

Öte yandan Ukrayna krizinin etkileri havayolu endüstrisinde de hissediliyor. Dün İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic, Ukrayna'yla bağlantılı sorunlar nedeniyle Hong Kong'da faaliyetini durduracağını söyledi.
Hong Kong'daki ofisini kapatacağını duyuran şirket, 30 yıldır faaliyet sürdürdüğü bölgeyle artık Londra Heathrow arasında sefer yapmayacağını kaydetti.
Şirketin açıklamasında "Rus hava sahasının kapalı kalmaya devam etmesinden kaynaklanan önemli operasyonel karmaşıklıklar, ticari kararın planlandığı gibi Mart 2023'te uçuşları yeniden başlatmama kararını destekledi" denildi.
Milyarder Richard Branson tarafından kurulan şirket, geçen yılın aralık ayında Hong Kong'a uçuşları durdurmuştu.

Hong Kong'da Kovid-19 kısıtlamaları

Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Çin hükümetinin uyguladığı 'sıfır vaka' stratejisine riayet ederek sıkı kısıtlamalar uyguluyordu.
Geçen ay Hong Kong hükümeti, kente gelenlerin artık uçağa binmeden önce otel karantinasına girmesi veya negatif bir Kovid-19 testi göstermesine gerek olmayacağını bildirdi.
Hong Kong, bu yılın ilk 8 ayında 184 bin ziyaretçiye ulaştı. Bu, pandemi öncesine kıyasla turist sayısında önemli bir düşüşe işaret ediyor. 2019'da kenti 56 milyon kişi ziyaret etmişti.
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