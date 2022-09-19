https://sputniknews.com.tr/20220919/cinin-mega-kentinde-kapanma-sona-eriyor-1061356701.html
Çin'in mega kentinde kapanma sona eriyor
Çin'in mega kentinde kapanma sona eriyor
Çin'in mega kenti Çengdu bu ayki kapanmanın ardından bugün normal hayata geri dönüyor. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T08:51+0300
2022-09-19T08:51+0300
2022-09-19T08:55+0300
koronavirüs
çengdu
çin
koronavirüs
kapanma
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Çin'in mega kenti Çengdu, eylül ayında şehir çapında bir kapanmanın ardından, bugünden gününden itibaren normal hayata ve sosyal düzenine devam edecek. 21 milyon nüfuslu Çengdu'nun sakinlerinin hâlâ her hafta en az bir kez Kovid testi yaptırmaları gerekiyor. BloombergHT'nin aktardığına göre halka açık mekanlara girmek ve toplu taşıma araçlarını kullanmak için de 72 saat içinde negatif sonuç alınması şart.Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu, bu yılın başlarında Şanghay'ın iki aylık kapanmasından bu yana kapatılan en büyük şehir olarak dikkat çekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220912/cinde-949-kovid-vakasi-icin-30-bolgede-65-milyon-kisiye-kapanma-yine-aciz-sikayetleri-yukseldi-1061105310.html
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çengdu, çin, koronavirüs, kapanma
çengdu, çin, koronavirüs, kapanma
Çin'in mega kentinde kapanma sona eriyor
08:51 19.09.2022 (güncellendi: 08:55 19.09.2022) Abone ol
Çin'in mega kenti Çengdu bu ayki kapanmanın ardından bugün normal hayata geri dönüyor.
Çin'in mega kenti Çengdu, eylül ayında şehir çapında bir kapanmanın ardından, bugünden gününden itibaren normal hayata ve sosyal düzenine devam edecek.
21 milyon nüfuslu Çengdu'nun sakinlerinin hâlâ her hafta en az bir kez Kovid testi yaptırmaları gerekiyor. BloombergHT'nin aktardığına göre halka açık mekanlara girmek ve toplu taşıma araçlarını kullanmak için de 72 saat içinde negatif sonuç alınması şart.
Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu, bu yılın başlarında Şanghay'ın iki aylık kapanmasından bu yana kapatılan en büyük şehir olarak dikkat çekiyor.