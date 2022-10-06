Hollanda'ya kaçırılan kitabeyi Türkiye'ye getiren ekipteydi: Dedesinin yaptırdığı camiye ait çıktı

"Bir mesai sabahı telefon geldi. Daha önce Şile'den tanıdığım Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çalışan bir yönetici arkadaşım aradı. Ayşin, 'Sen Bozgocalısın, Bozgoca Cami'ne ait bir Kitabe çalınmış olabilir mi? Bilgin var mı?' dedi. Sabah sabah ilginç bir sohbet oldu. Sonra bana kitabenin örneğini gönderdi. Günümüz Türkçesine çevirdiğimiz zaman isim dikkatimi çekti. İbrahim Zade Hurşit Bey ismi geçiyordu. Annemin babasından bu ismi çok duyuyorduk. 'Büyük dedem Hacı İbrahim Zade Hurşit Bey bu köyün kurucusudur' derdi. Annemi aradım, sordum. Ardından çok hızlı bir süreç başladı. Biz araştırma yaparken Bozgoca Cami diye araştırıyorduk ama yerelde bu caminin adı 'Cuma Cami'ymiş. Bugün büyük amcamıza sorduğumuzda, halamıza sorduğumuzda 'Cuma Cami' diyor. Cuma günleri çevre köylerinde cami olmadığı için oraya geliniyormuş, o yüzden Cuma Cami demişler. Ailem çok heyecanlandı. Büyük dedem, İbrahim Zade Hurşit dedeyi hatırlıyordu. 3 yıl önce rahmetli oldu ancak çok önem verirdi. Keşke o göre görebilseydi. Büyük amcam ve halam buraya gelecekler ziyaret edecekler. Onların ömürleri boyunca başlarına gelecek en heyecanlı şey. Her ikisinin anlattığı bir şey var; Kitabenin balıkçıların birkaç yıl konakladığı dönemde yerinden alındığını düşünüyorlar."