https://sputniknews.com.tr/20220930/hollandaya-kacirilan-kitabe-turkiyeye-getirildi-1061812150.html

Hollanda'ya kaçırılan kitabe Türkiye'ye getirildi

Hollanda'ya kaçırılan kitabe Türkiye'ye getirildi

Hollanda'da bir müzayede evinde satışa konulan ve Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarıldığı belirlenen Şile Bozgoca Camii Kitabesi anavatanına geri... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T17:55+0300

2022-09-30T17:55+0300

2022-09-30T17:57+0300

müze

hollanda

yaşam

kitabe

tarihi eser kaçakçılığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1061811464_0:57:1120:687_1920x0_80_0_0_11b7a21073554143616026c154d15013.jpg

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları'nın iş birliğinde yürütülen çalışmalarla Türkiye'ye iadesi sağlanan kitabe, Türk Hava Yolları'na ait uçakla sabaha karşı İstanbul Havalimanı'na getirildi.Havalimanının Gümrük Müdürlüğünde gerekli işlemleri yapılan kitabe, sergilenmek üzere Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne götürüldü.Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bilgiye göre, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu'nun ihbarı üzerine, eylül 2021'de Hollanda'daki bir müzayede evinde bir cami kitabesinin satışa çıkarılacağı Bakanlık tarafından tespit edildi.Üzerinde 'Şile Kazasının Bozgoca Kariyesinin El Hacı İbrahim Zade Hurşit Bey'in Camii Şerifi Hayratıdır' yazısı bulunan kitabenin, bir mimari öğenin tamamlayıcı parçası olması ve hiçbir dönem veya koşulda alım satımının yapılmasının mümkün bulunmaması nedeniyle ülkeden yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarıldığı Hollanda makamlarına iletildi.Hollanda'daki adli birimlerin esere el koyabilmesi için Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca adli yardımlaşma talebi dosyası hazırlandı. Adalet Bakanlığınca Hollanda savcılık makamına iletilen dosyada, "Türkiye'den kültür varlıklarının çıkışının 19'uncu yüzyılın sonundan beri yasak olduğu, bu tür eserlerin yerlerinden koparılmalarının dahi suç sayıldığı, üzerinde Şile'ye ait olduğunu belirten ifade yer alan bu eserin Türkiye'den ayrılmasının hiçbir yasal yolu olamayacağı" hususları vurgulandı.Eserin izi köyünde sürüldüHollanda savcılığının müzayede evindeki esere el koyabilmesi için destekleyici delillere de dosyada yer verildi.Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi uzmanları, Şile Jandarma Komutanlığı, Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, Şile Belediyesi ile yaptıkları görüşmelerle yazıtta adı geçen Hurşit Bey'in Şile'de yaşadığını, burada defnedildiğini, ailesinin halen Şile'de yaşamakta olduğunu belgeleyerek, yazıtın üzerindeki ifadeyi destekleyen tarihi bilgi ve kanıtlara ulaştı.Köy sakinlerinin beyanları, arşiv bilgileri, belediye arşivinden alınan ikamet ve defin belgeleri de Hollanda adli makamlarına sunulan dosyada yer aldı ve kitabenin iadesine önemli katkı sağladı.Kitabeye el koyan Hollanda adli makamları, eseri mayıs ayında Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine teslim etti ve olumlu sonuçlanan sürecin sonunda eserin iadesi sağlandı.Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 20 Eylül 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, satışa konulan kitabeyi müzayededen satın aldıklarını ve İstanbul Kent Müzesi'nde sergileyeceklerini duyurmuştu.Bunun üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle Türkiye'nin Hollanda Büyükelçiliğince 16 Eylül'de nota verildiğini, eserin çalıntı olduğunun ilan edildiğini, satışın durdurulmasının ve eserin iadesinin istendiğini açıklamıştı.Coşkun, illegal yollarla yurt dışına çıkarılan eserlerin uluslararası piyasadan satın alınmasının, Türkiye'nin hak ve iddialarına zarar verdiğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220916/yurt-disina-kacirilan-22-bin-424-eser-turkiyeye-dondu-1061260784.html

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müze, hollanda, kitabe, tarihi eser kaçakçılığı