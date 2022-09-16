Yurt dışına kaçırılan 22 bin 424 eser Türkiye'ye döndü

© DHA İadesi bu yıl sağlanan eserlerden 1059'u Hırvatistan'dan, 50'si ABD'den, 3'ü Almanya'dan, 1'i de İngiltere'den geldi. Bu yıl geri dönen eserler ve özellikleri şöyle: “ABD, Kentucky Sınır ve Muhafaza Bürosu tarafından 13 Mayıs 2010'da el konan 21 adet pişmiş toprak kap Bakanlık uzmanlarınca incelendi. Anadolu kökenli, Roma Dönemi yerel kaplar olduğunun anlaşılması üzerine ülkemize iadesi talep edildi. ABD'deki adli sürecin tamamlanması sonrası 2022 yılının başında Washington Büyükelçiliği'ne teslim edildi. 18 Ocak'ta Türkiye'ye getirilen eserler Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde koruma altına alındı." Bu yıl iadesi sağlanan en önemli eserlerden biri de Antik dünyanın en büyük lahitlerinden biri olduğu değerlendirilen, tonlarca ağırlığa sahip Sidamara Lahdi oldu. Karaman'ın Ambar köyündeki Sidamara Antik Kenti'nde 140 yıl önce keşfedilen 30 tonu aşan ağırlıktaki lahdin, eksik parçası olan Eros Başı'na kavuştuğu belirtildi. Bakanlığın, Londra'daki Victoria & Albert Müzesi ile yaptığı iş birliği neticesinde 10 Haziran'da Türkiye'ye getirilen parça, ait olduğu tarihi eserle yeniden birleşti. Roma Dönemi milattan sonra 250'li yıllara tarihlenen sütunlu lahit yeniden kavuştuğu özgün haliyle İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor.