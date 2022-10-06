https://sputniknews.com.tr/20221006/hdpli-oluc-basortusuyle-ilgili-yasal-anayasal-degisiklige-variz-1062009214.html

HDP'li Oluç: Başörtüsüyle ilgili yasal, anayasal değişikliğe varız

HDP'li Oluç: Başörtüsüyle ilgili yasal, anayasal değişikliğe varız

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Başörtüsüyle ilgili yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok." dedi. 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T02:16+0300

2022-10-06T02:16+0300

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dünya

hdp

saruhan oluç

başörtü

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HDP'li Oluç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, başörtüsüyle ilgili geçmişte de sorunları olmadığını, yarın da olmayacağını söyledi.Halkın bu konudaki tutumu ve savunduğu değerlerin kendileri açısından değerli olduğunu dile getiren Oluç, "Dün başörtüsü için mücadele eden kadınların yanındaydık, bugün de başörtüsü takmasına rağmen coplanan kadınların yanındayız. Başörtüsüyle ilgili yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.Oluç, Türkiye'nin tek sorunun bu olmadığını, ayrımcılığa sadece başörtüsü takan kadınların değil, Kürtlerin, Alevilerin ve azınlıkların da uğradığını ileri sürdü.Bütün bu ayrımcılıkları silecek bir anayasa maddesi yazılmasını isteyen Oluç, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20221005/sentop-basortusu-ozgurlugu-bir-kanunla-taninirsa-baskasi-bu-kanunu-yasak-hale-getirebilir-1061994857.html

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