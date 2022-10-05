https://sputniknews.com.tr/20221005/sentop-basortusu-ozgurlugu-bir-kanunla-taninirsa-baskasi-bu-kanunu-yasak-hale-getirebilir-1061994857.html

Şentop: Başörtüsü özgürlüğü bir kanunla tanınırsa, başkası bu kanunu yasak hale getirebilir

Şentop: Başörtüsü özgürlüğü bir kanunla tanınırsa, başkası bu kanunu yasak hale getirebilir

TBMM Başkanı Şentop, başörtüsüyle ilgili özgürlük ve serbestliğin bir kanunla tanınırsa, bir başkasının da bu kanunu değiştirerek yasak hale getirebileceğini... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T16:38+0300

2022-10-05T16:38+0300

2022-10-05T16:39+0300

mustafa şentop

başörtüsü

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

politika

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.CHP'nin, kadınların kılık kıyafeti konusunda zorlamaya tabi tutulamamasına yönelik yasa teklifine ilişkin değerlendirmesi sorulan Şentop, "Sayın Kılıçdaroğlu 'Bu konuda bir teklif vereceğiz' dediği zaman şaşırdım" dedi.Bir ay önce bir televizyon programında kendisine başörtüsü konusunda bir yasal düzenleme gerekip gerekmeyeceğine yönelik bir soruya "Başı açık olarak üniversiteye gitmek, ilk orta öğrenim kurumlarında öğrenim görmek veya kamuda başı açık olarak çalışmak için bir kanun düzenlemesine ihtiyaç olmadığı gibi başörtülü olarak çalışmak için de böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yoktur" dediğini aktaran Şentop, bunun kanuna dayanan bir hak değil, kanun ötesi, anayasa ötesi bir doğal hak olduğunu vurguladı. Şentop, kanunla bir hak verilmeyeceğinin altını çizdi.'Kanun teklifi aslında çok net değil'Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki açıklamasını duyunca kafasında bir endişe oluştuğunu dile getiren Şentop, şöyle devam etti:Esasen bir Anayasa düzenlemesine de gerek olmadığını belirten Şentop, "Nasıl başı açık olarak çalışmakta, üniversiteye, okula gitmekte bir kanuna gerek yoksa, anayasa düzenlemesine gerek yoksa, bunun için de gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.Üniversitede bu konuyla ilgili tutumundan dolayı soruşturmalar geçirdiğini anlatan Şentop, iki kız kardeşinin başörtüsü sebebiyle okuyamadığını; birisinin çok başarılı bir öğrenci olduğu halde okuldan atıldığını söyledi.İki kız çocuğu olduğunu dile getiren Şentop, "Onların istikbaliyle, tahsil hayatıyla ilgili de hep endişeler içerisinde yetiştik. Sınavlara girerken ben kapılarında bekledim. Olur ya bir densiz çıkar da müdahale eder diye kapıda bekledim. Biz, bunları yaşamış, hayatımızı, gençliğimizi, hukuki bağlamda başörtüsüyle ilgili mücadeleye vermiş insanlarız. Dolayısıyla bu işin, iğneden ipliğe kadar her şeyini biliyoruz." diye konuştu."Hakkı engelleyenlerin cezalandırılacağına dair bir anayasa hükmü konulmalı""'Bu konuyla ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç var' deniliyorsa o zaman bunu gerçekten teminat altına alabilecek bir anayasa hükmü getirmek lazım" ifadesini kullanan Şentop, şunları kaydetti:Bu sorunun bir genel kabulle, toplumsal anlayışla aşıldığını dile getiren Şentop, "Böyle bir kanun teklifi ortaya çıkınca, demek ki böyle bir toplumsal anlayışa şu anda tam ulaşamamışız. Birtakım farklı düşünenler var. Böyle düşünenlerin yanında daha da farklı düşünenler çıkabilir. O zaman biz, bu endişelerin hepsini bertaraf edecek bir anayasa değişikliği yapabiliriz. Eğer bunu samimi olarak herkes istiyorsa, kısa bir süre içinde hemen sadece bu konuya ilişkin bir düzenlemeyle, Anayasa'ya bir cümle, iki cümle eklemek suretiyle bunu başarabiliriz. Ben doğrusunun bu olduğunun kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.'Kanunla yapılacak bir düzenleme çok tehlikeli'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım" çağrısı sonrasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanun teklifine destek verilmesini istemesini nasıl değerlendirdiğine yönelik bir soruya Şentop, "Yasa konusundaki ısrarı kötü niyetli bulurum. Meclis Başkanı olarak girmemeye çalışırım ama eğer siz başörtüsüyle ilgili özgürlüğü, serbestliği bir kanunla tanırsanız, bir başkası da gelir bu kanunu değiştirerek yasak hale getirebilir" karşılığını verdi.Şentop, kanun konusundaki ısrarın, kendisinde endişe uyandıracağını söyledi.Şu anda bunun doğal bir hak olduğunu vurgulayan Şentop, "Kanunla yapılacak bir düzenleme çok tehlikeli, bizi tuzağa düşürebilir" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221005/kilicdaroglundan-basortusunu-anayasa-ile-cozelim-teklifine-yanit-1061990162.html

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mustafa şentop, başörtüsü, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu