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Kılıçdaroğlu'ndan 'Başörtüsünü anayasa ile çözelim' teklifine yanıt: 'Kanuni zırhı sen destekle'
Kılıçdaroğlu'ndan 'Başörtüsünü anayasa ile çözelim' teklifine yanıt: 'Kanuni zırhı sen destekle'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsüne anayasa değişikliğiyle güvence teklifine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, ''Başörtülü... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T15:07+0300
2022-10-05T15:07+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
başörtüsü
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü konusunda yaptığı anayasa değişikliği çağrısı üzerine, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20221005/erdogan-durustsen-gel-bu-isi-anayasa-teminati-altina-alalim-1061985332.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, başörtüsü, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
kemal kılıçdaroğlu, chp, başörtüsü, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Başörtüsünü anayasa ile çözelim' teklifine yanıt: 'Kanuni zırhı sen destekle'

15:07 05.10.2022
© İHA / HATİCE YETMENCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© İHA / HATİCE YETMEN
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsüne anayasa değişikliğiyle güvence teklifine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, ''Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki her türlü desteği vermeye hazırız'' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü konusunda yaptığı anayasa değişikliği çağrısı üzerine, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız. Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
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