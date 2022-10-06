https://sputniknews.com.tr/20221006/dunya-bankasi-2022-yoksulluk-raporu-asiri-yoksullugun-2030a-kadar-sona-ermesi-olasi-degil-1062008059.html
Dünya Bankası: 2030'a kadar yaklaşık 600 milyon kişi günlük 2,15 dolardan az parayla yaşıyor olacak
Dünya Bankası: 2030'a kadar yaklaşık 600 milyon kişi günlük 2,15 dolardan az parayla yaşıyor olacak
Dünya Bankası, 2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu sona erdirme hedefine ulaşılmasının olası görünmediğini açıkladı. Dünya Bankası'na göre '2030'a kadar çoğu... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T01:16+0300
2022-10-06T01:16+0300
2022-10-06T01:28+0300
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yoksulluk sınırı
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dünya bankası
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Dünya Bankası, Yoksulluk ve Paylaşılan Refah Raporu'nun 2022 sayısını yayımladı.Aşırı yoksulluğu azaltma yolunda kaydedilen küresel ilerlemenin durma noktasına geldiğine dikkat çekilen raporda, gelecek 10 yılda tarihe meydan okuyan ekonomik büyüme oranlarının olmaması halinde dünyanın 2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu sona erdirme hedefine ulaşmasının pek olası görünmediği aktarıldı.Kovid-19 salgını yaklaşık 70 milyon insanı aşırı yoksulluğa ittiKovid-19 salgınının 2020'de yaklaşık 70 milyon insanı aşırı yoksulluğa ittiğinin tahmin edildiği aktarılan raporda, bunun küresel yoksulluğun izlenmesine başlandığı 1990'dan bu yana en büyük yıllık artış olduğu bildirildi.Raporda, aşırı yoksulluk içinde yaşayan insan sayısının 2020'de yüzde 11 artışla 719 milyona yükseldiğinin tahmin edildiği belirtildi.2020'nin tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirildiği raporda, en yoksul insanların salgının en yüksek maliyetlerini üstlendiği ifade edildi.Raporda, gelir kayıplarının en yoksul yüzde 40 için ortalama yüzde 4 seviyesinde olduğu, bunun en zengin yüzde 20'nin kayıplarının iki katını bulduğu kaydedildi.Aşırı yoksul insanların yüzde 60'ı Sahra Altı Afrika'daDünya Bankası'nın raporunda, mevcut eğilimler göz önüne alındığında, 2030'a kadar çoğu Afrika'da olmak üzere yaklaşık 600 milyon kişinin hala günlük 2,15 dolardan az parayla yaşıyor olacağı aktarıldı.Güçlü maliye politikası önlemlerinin Kovid-19 salgınının yoksulluk üzerindeki etkisini azaltmada dikkate değer bir fark yarattığı vurgulanan raporda, mali bir müdahale olmaması halinde gelişmekte olan ekonomilerdeki ortalama yoksulluk oranının 2,4 puan daha fazla olabileceği bildirildi.Raporda, aşırı yoksul insanların yüzde 60'nın Sahra Altı Afrika'da olduğu ve bölgenin yoksulluk oranının yüzde 35'i bulduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220923/dunya-gida-programi-wfp-genel-direktoru-milyonlarca-insan-aclikla-karsi-karsiya-1061567915.html
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yoksul, yoksulluk, yoksulluk sınırı, dünya bankası
yoksul, yoksulluk, yoksulluk sınırı, dünya bankası
Dünya Bankası: 2030'a kadar yaklaşık 600 milyon kişi günlük 2,15 dolardan az parayla yaşıyor olacak
01:16 06.10.2022 (güncellendi: 01:28 06.10.2022) Abone ol
Dünya Bankası, 2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu sona erdirme hedefine ulaşılmasının olası görünmediğini açıkladı. Dünya Bankası'na göre '2030'a kadar çoğu Afrika'da olmak üzere yaklaşık 600 milyon kişi hala günlük 2,15 dolardan az parayla yaşıyor olacak.'
Dünya Bankası, Yoksulluk ve Paylaşılan Refah Raporu'nun 2022 sayısını yayımladı.
Aşırı yoksulluğu azaltma yolunda kaydedilen küresel ilerlemenin durma noktasına geldiğine dikkat çekilen raporda, gelecek 10 yılda tarihe meydan okuyan ekonomik büyüme oranlarının olmaması halinde dünyanın 2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu sona erdirme hedefine ulaşmasının pek olası görünmediği aktarıldı.
Kovid-19 salgını yaklaşık 70 milyon insanı aşırı yoksulluğa itti
Kovid-19 salgınının 2020'de yaklaşık 70 milyon insanı aşırı yoksulluğa ittiğinin tahmin edildiği aktarılan raporda, bunun küresel yoksulluğun izlenmesine başlandığı 1990'dan bu yana en büyük yıllık artış olduğu bildirildi.
Raporda, aşırı yoksulluk içinde yaşayan insan sayısının 2020'de yüzde 11 artışla 719 milyona yükseldiğinin tahmin edildiği belirtildi.
2020'nin tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirildiği raporda, en yoksul insanların salgının en yüksek maliyetlerini üstlendiği ifade edildi.
Raporda, gelir kayıplarının en yoksul yüzde 40 için ortalama yüzde 4 seviyesinde olduğu, bunun en zengin yüzde 20'nin kayıplarının iki katını bulduğu kaydedildi.
Aşırı yoksul insanların yüzde 60'ı Sahra Altı Afrika'da
Dünya Bankası'nın raporunda, mevcut eğilimler göz önüne alındığında, 2030'a kadar çoğu Afrika'da olmak üzere yaklaşık 600 milyon kişinin hala günlük 2,15 dolardan az parayla yaşıyor olacağı aktarıldı.
Güçlü maliye politikası önlemlerinin Kovid-19 salgınının yoksulluk üzerindeki etkisini azaltmada dikkate değer bir fark yarattığı vurgulanan raporda, mali bir müdahale olmaması halinde gelişmekte olan ekonomilerdeki ortalama yoksulluk oranının 2,4 puan daha fazla olabileceği bildirildi.
Raporda, aşırı yoksul insanların yüzde 60'nın Sahra Altı Afrika'da olduğu ve bölgenin yoksulluk oranının yüzde 35'i bulduğu kaydedildi.