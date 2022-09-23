https://sputniknews.com.tr/20220923/dunya-gida-programi-wfp-genel-direktoru-milyonlarca-insan-aclikla-karsi-karsiya-1061567915.html
Dünya Gıda Programı Direktörü: Milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya
Dünya Gıda Programı Direktörü: Milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Direktörü David Beasley, büyüyen bir açlık krizinin 'kıtlık ve ülkelerin... 23.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-23T21:48+0300
2022-09-23T21:48+0300
2022-09-23T23:18+0300
dünya
david beasley
birleşmiş milletler dünya gıda programı (wfp)
gıda
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Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Direktörü David Beasley, yaklaşık 50 milyon insanın şu anda kıtlığın eşiğinde olduğunu belirterek, daha fazla insanın da gıda güvensizliğinin diğer biçimleriyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.Associated Press'e konuşan Beasley, ülkeler yakıt, tahıl, gübre ve diğer temel mallardaki büyük kıtlıkları çözemezse, küresel bir 'kaos' ve kargaşanın yaşanabileceği uyarısında bulundu.Bağışçı ülkelere ve özel yardımseverlere, 'feci bir açlık krizini' önlemek için harekete geçme çağrısı yapan Beasley, aksi takdirde “tüm dünyada kaos” olacağını belirtti.“45 ülkede kıtlık, 50 milyon insanın kapısını çalıyor” diyen Beasley, "Eğer bu insanlara ulaşamazsak, 2007-2008 ve 2011'de gördüğümüzden farklı bir kıtlık, açlık, ulusların istikrarsızlaşmasına şahit olacağız. Kitlesel göç olacak" dedi.'Kusursuz fırtınanın üstüne kusursuz bir fırtına daha'2017'de Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Direktörlüğü görevine başladığında, yaklaşık 80 milyon insanın 'bir gıda güvensizliği seviyesiyle' karşıya karşıya olduğunu, ancak bu sayının bir dizi nedenden dolayı 345 milyona yükseldiğini belirten Beasley, Kovid-19 salgını, Ukrayna krizi ve Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara işaret ederek, dünyada yaşanan sorunlara 'kusursuz fırtınanın üstüne kusursuz bir fırtına daha' benzetmesini yaptı.Körfez ülkelerine çağrıBeasley, bazı ülkelerin yükselen petrol fiyatları nedeniyle büyük mali kazançlar elde ettiğini belirterek, özellikle Körfez ülkelerine gıda programına yaptıkları katkıları "artırma" çağrısında bulundu:
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david beasley, birleşmiş milletler dünya gıda programı (wfp), gıda
david beasley, birleşmiş milletler dünya gıda programı (wfp), gıda
Dünya Gıda Programı Direktörü: Milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya
21:48 23.09.2022 (güncellendi: 23:18 23.09.2022) Abone ol
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Direktörü David Beasley, büyüyen bir açlık krizinin 'kıtlık ve ülkelerin istikrarsızlaşması” riskini taşıdığı konusunda uyarıda bulunarak, 45 ülkede 50 milyon insanın kıtlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Direktörü David Beasley, yaklaşık 50 milyon insanın şu anda kıtlığın eşiğinde olduğunu belirterek, daha fazla insanın da gıda güvensizliğinin diğer biçimleriyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.
Associated Press'e konuşan Beasley, ülkeler yakıt, tahıl, gübre ve diğer temel mallardaki büyük kıtlıkları çözemezse, küresel bir 'kaos' ve kargaşanın yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Bağışçı ülkelere ve özel yardımseverlere, 'feci bir açlık krizini' önlemek için harekete geçme çağrısı yapan Beasley, aksi takdirde “tüm dünyada kaos” olacağını belirtti.
“45 ülkede kıtlık, 50 milyon insanın kapısını çalıyor” diyen Beasley, "Eğer bu insanlara ulaşamazsak, 2007-2008 ve 2011'de gördüğümüzden farklı bir kıtlık, açlık, ulusların istikrarsızlaşmasına şahit olacağız. Kitlesel göç olacak" dedi.
'Kusursuz fırtınanın üstüne kusursuz bir fırtına daha'
2017'de Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Direktörlüğü görevine başladığında, yaklaşık 80 milyon insanın 'bir gıda güvensizliği seviyesiyle' karşıya karşıya olduğunu, ancak bu sayının bir dizi nedenden dolayı 345 milyona yükseldiğini belirten Beasley, Kovid-19 salgını, Ukrayna krizi ve Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara işaret ederek, dünyada yaşanan sorunlara 'kusursuz fırtınanın üstüne kusursuz bir fırtına daha' benzetmesini yaptı.
Körfez ülkelerine çağrı
Beasley, bazı ülkelerin yükselen petrol fiyatları nedeniyle büyük mali kazançlar elde ettiğini belirterek, özellikle Körfez ülkelerine gıda programına yaptıkları katkıları "artırma" çağrısında bulundu:
"Burada bir trilyon dolar istemekten bahsetmiyoruz. Sadece dünyayı istikrara kavuşturmak için birkaç günlük kârınızı istemekten bahsediyoruz. Bana vermesen de, Dünya Gıda Programına vermesen de oyuna gir… Dünyanın her yerinde insanlar acı çekiyor ve ölüyor. Her beş saniyede bir çocuk açlıktan ölüyorken, yazıklar olsun bize.”