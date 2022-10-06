https://sputniknews.com.tr/20221006/cumhurbaskani-erdogan-cekyaya-gitti-1062014743.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a gitti. 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T10:45+0300

2022-10-06T10:45+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

türkiye

çekya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a gitti.

https://sputniknews.com.tr/20221005/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceliyi-ziyaret-edecek-1061991125.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, türkiye, çekya