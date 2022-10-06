https://sputniknews.com.tr/20221006/cumhurbaskani-erdogan-cekyaya-gitti-1062014743.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a gitti. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T10:45+0300
2022-10-06T10:45+0300
2022-10-06T10:45+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
türkiye
çekya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104044/27/1040442748_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0a2f4ead1d209597cc8aba1339740491.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a gitti.
https://sputniknews.com.tr/20221005/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceliyi-ziyaret-edecek-1061991125.html
çekya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104044/27/1040442748_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_d2aace83fdfbfea5c0a62cff68be0b1d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, türkiye, çekya
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, türkiye, çekya
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gitti
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a gitti.