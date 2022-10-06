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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a gitti. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T10:45+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
türkiye
çekya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a gitti.
https://sputniknews.com.tr/20221005/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceliyi-ziyaret-edecek-1061991125.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, türkiye, çekya
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, türkiye, çekya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gitti

10:45 06.10.2022
© AA / Murat KulaTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a gitti.
Erdoğan-Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
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