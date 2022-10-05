https://sputniknews.com.tr/20221005/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceliyi-ziyaret-edecek-1061991125.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16:00'da MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelecek. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T15:31+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

cumhur ittifakı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evinde gerçekleşecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, görüşmede iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221005/mhpnin-siyaset-ve-liderlik-okulunda-ilk-dersi-bahceli-verecek-1061986790.html

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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhur ittifakı