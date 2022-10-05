https://sputniknews.com.tr/20221005/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceliyi-ziyaret-edecek-1061991125.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16:00'da MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelecek. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T15:31+0300
2022-10-05T15:31+0300
2022-10-05T15:40+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
cumhur ittifakı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evinde gerçekleşecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, görüşmede iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221005/mhpnin-siyaset-ve-liderlik-okulunda-ilk-dersi-bahceli-verecek-1061986790.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhur ittifakı
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhur ittifakı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek
15:31 05.10.2022 (güncellendi: 15:40 05.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16:00'da MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evinde gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, görüşmede iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.