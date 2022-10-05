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https://sputniknews.com.tr/20221005/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceliyi-ziyaret-edecek-1061991125.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16:00'da MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelecek. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T15:31+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
cumhur ittifakı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evinde gerçekleşecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, görüşmede iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221005/mhpnin-siyaset-ve-liderlik-okulunda-ilk-dersi-bahceli-verecek-1061986790.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhur ittifakı
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhur ittifakı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek

15:31 05.10.2022 (güncellendi: 15:40 05.10.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16:00'da MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evinde gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, görüşmede iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
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