Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20221006/bidendan-opec-kararinin-ardindan-alternatiflere-bakiyoruz-mesaji-1062035523.html
Biden'dan OPEC+ kararının ardından 'alternatiflere bakıyoruz' mesajı
Biden'dan OPEC+ kararının ardından 'alternatiflere bakıyoruz' mesajı
ABD Başkanı Joe Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T19:10+0300
2022-10-06T19:10+0300
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062035731_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_73552c51175f0d78f656d23290451f50.jpg
Biden, New York ve New Jersey eyaletlerine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.OPEC+ grubunun petrol kararının sorulması üzerine Biden, bu kararın kendisinde hayal kırıklığı yarattığını belirtti.Biden'a Wall Street Journal gazetesinin, "ABD, Venezuela'ya yaptırımları gevşeterek, Amerikan petrol şirketi Chevron'un bu ülkede sondaj yapmasına izin verecek." şeklindeki haberi de anımsatıldı.'Suudi Arabistan ziyaretinin amacı petrol değildi'Venezuela'nın OPEC+'nın bir alternatifi olup olmadığına ilişkin Biden, "Alternatiflere bakıyoruz. Henüz kararımızı vermedik." dedi.Biden, Suudi Arabistan'a Temmuz 2022'de yaptığı ziyaretten dolayı pişmanlık duyup duymadığı sorusuna ise "Bu seyahatin ana amacı petrol değildi. Bu seyahatin amacı Ortadoğu ve İsrail'in pozisyonlarını netleştirmekti." diye konuştu.Gelecek ay Endonezya'da yapılacak G20 Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine ise Biden, "Bunu bekleyip göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.OPEC+ grubunun petrol kararıOPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Viyana'da dün düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.Beyaz Saray ise bu kararın ardından yaptığı açıklamada, Biden'ın talimatıyla Enerji Bakanlığının gelecek ay, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salacağını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221005/opec--toplantisindan-petrol-uretimini-kisma-karari-cikti--1061996337.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062035731_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_8d7d135bd5c9a3f0237367839c774076.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd
abd

Biden'dan OPEC+ kararının ardından 'alternatiflere bakıyoruz' mesajı

19:10 06.10.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
Abone olTelegram
ABD Başkanı Joe Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının hayal kırıklığı yarattığını ve farklı alternatifleri araştırdıklarını söyledi.
Biden, New York ve New Jersey eyaletlerine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
OPEC+ grubunun petrol kararının sorulması üzerine Biden, bu kararın kendisinde hayal kırıklığı yarattığını belirtti.
Biden'a Wall Street Journal gazetesinin, "ABD, Venezuela'ya yaptırımları gevşeterek, Amerikan petrol şirketi Chevron'un bu ülkede sondaj yapmasına izin verecek." şeklindeki haberi de anımsatıldı.

'Suudi Arabistan ziyaretinin amacı petrol değildi'

Venezuela'nın OPEC+'nın bir alternatifi olup olmadığına ilişkin Biden, "Alternatiflere bakıyoruz. Henüz kararımızı vermedik." dedi.
Biden, Suudi Arabistan'a Temmuz 2022'de yaptığı ziyaretten dolayı pişmanlık duyup duymadığı sorusuna ise "Bu seyahatin ana amacı petrol değildi. Bu seyahatin amacı Ortadoğu ve İsrail'in pozisyonlarını netleştirmekti." diye konuştu.
Gelecek ay Endonezya'da yapılacak G20 Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine ise Biden, "Bunu bekleyip göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya- Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
Avrupa'da enerji krizi
OPEC+'dan üretim kesintisi kararı: Petrol üretimi, günde 2 milyon varil azaltılacak
Dün, 17:20

OPEC+ grubunun petrol kararı

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Viyana'da dün düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.
Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.
Beyaz Saray ise bu kararın ardından yaptığı açıklamada, Biden'ın talimatıyla Enerji Bakanlığının gelecek ay, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salacağını duyurmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала