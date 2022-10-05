https://sputniknews.com.tr/20221005/opec--toplantisindan-petrol-uretimini-kisma-karari-cikti--1061996337.html
'OPEC + toplantısından petrol üretimini kısma kararı çıktı'
'OPEC + toplantısından petrol üretimini kısma kararı çıktı'
OPEC+ ülkelerinin bugünkü toplantıda, petrol üretimini günde 2 milyon varil azaltma kararı aldığı öne sürüldü. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T17:20+0300
2022-10-05T17:20+0300
2022-10-05T17:21+0300
avrupa'da enerji krizi
opec+
petrol
varil
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Sputnik'e konuşan bir kaynak, OPEC+ toplantısında gerçekleşen oylama sonucu petrol üretimini günde 2 milyon varil azaltma kararı alındığını söyledi.
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opec+, petrol, varil
'OPEC + toplantısından petrol üretimini kısma kararı çıktı'
17:20 05.10.2022 (güncellendi: 17:21 05.10.2022) Abone ol
OPEC+ ülkelerinin bugünkü toplantıda, petrol üretimini günde 2 milyon varil azaltma kararı aldığı öne sürüldü.
Sputnik'e konuşan bir kaynak, OPEC+ toplantısında gerçekleşen oylama sonucu petrol üretimini günde 2 milyon varil azaltma kararı alındığını söyledi.