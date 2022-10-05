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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221005/opec--toplantisindan-petrol-uretimini-kisma-karari-cikti--1061996337.html
'OPEC + toplantısından petrol üretimini kısma kararı çıktı'
'OPEC + toplantısından petrol üretimini kısma kararı çıktı'
OPEC+ ülkelerinin bugünkü toplantıda, petrol üretimini günde 2 milyon varil azaltma kararı aldığı öne sürüldü. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T17:20+0300
2022-10-05T17:21+0300
avrupa'da enerji krizi
opec+
petrol
varil
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Sputnik'e konuşan bir kaynak, OPEC+ toplantısında gerçekleşen oylama sonucu petrol üretimini günde 2 milyon varil azaltma kararı alındığını söyledi.
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opec+, petrol, varil
opec+, petrol, varil

'OPEC + toplantısından petrol üretimini kısma kararı çıktı'

17:20 05.10.2022 (güncellendi: 17:21 05.10.2022)
© Sputnik / Максим БогодвидRusya- Petrol
Rusya- Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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OPEC+ ülkelerinin bugünkü toplantıda, petrol üretimini günde 2 milyon varil azaltma kararı aldığı öne sürüldü.
Sputnik'e konuşan bir kaynak, OPEC+ toplantısında gerçekleşen oylama sonucu petrol üretimini günde 2 milyon varil azaltma kararı alındığını söyledi.
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