https://sputniknews.com.tr/20221006/bakan-donmez-tanapin-kapasitesini-iki-katina-kadar-artirma-karari-cikti-1062031398.html

Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı

Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T16:45+0300

2022-10-06T16:45+0300

2022-10-06T16:54+0300

türkiye

türkiye

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tanap

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

doğalgaz boru hattı

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TANAP Boru Hattı'nda kapasite iki katına çıkıyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221005/gazprom-italyaya-avusturya-ustunden-gaz-gonderimine-yeniden-basladi---1061980615.html

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türkiye, enerji, tanap, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, doğalgaz boru hattı