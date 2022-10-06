https://sputniknews.com.tr/20221006/bakan-donmez-tanapin-kapasitesini-iki-katina-kadar-artirma-karari-cikti-1062031398.html
Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı
Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T16:45+0300
2022-10-06T16:45+0300
2022-10-06T16:54+0300
türkiye
türkiye
enerji
tanap
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
doğalgaz boru hattı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053714374_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_31bfca2f8b6640b56c6000986b238efe.jpg
TANAP Boru Hattı'nda kapasite iki katına çıkıyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221005/gazprom-italyaya-avusturya-ustunden-gaz-gonderimine-yeniden-basladi---1061980615.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053714374_171:0:1948:1333_1920x0_80_0_0_0a8b93644b6d78706abaca9b2c8248e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, enerji, tanap, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, doğalgaz boru hattı
türkiye, enerji, tanap, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, doğalgaz boru hattı
Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı
16:45 06.10.2022 (güncellendi: 16:54 06.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız" dedi.
TANAP Boru Hattı'nda kapasite iki katına çıkıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız" dedi.