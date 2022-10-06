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SON DAKİKA | Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı
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https://sputniknews.com.tr/20221006/bakan-donmez-tanapin-kapasitesini-iki-katina-kadar-artirma-karari-cikti-1062031398.html
Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı
Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T16:45+0300
2022-10-06T16:54+0300
türkiye
türkiye
enerji
tanap
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
doğalgaz boru hattı
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TANAP Boru Hattı'nda kapasite iki katına çıkıyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221005/gazprom-italyaya-avusturya-ustunden-gaz-gonderimine-yeniden-basladi---1061980615.html
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türkiye, enerji, tanap, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, doğalgaz boru hattı
türkiye, enerji, tanap, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, doğalgaz boru hattı

Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı

16:45 06.10.2022 (güncellendi: 16:54 06.10.2022)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız" dedi.
TANAP Boru Hattı'nda kapasite iki katına çıkıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız" dedi.
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