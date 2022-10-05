https://sputniknews.com.tr/20221005/gazprom-italyaya-avusturya-ustunden-gaz-gonderimine-yeniden-basladi---1061980615.html

Gazprom, İtalya’ya Avusturya üstünden doğalgaz gönderimine yeniden başladı

Gazprom, İtalya’ya Avusturya üstünden doğalgaz gönderimine yeniden başladı

Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un, İtalya’ya Avusturya üstünden doğalgaz gönderimini yeniden başlattığı belirtildi. İtalya’ya gaz gönderimi, Avusturya’da... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T12:10+0300

2022-10-05T12:10+0300

2022-10-05T12:13+0300

avrupa'da enerji krizi

gazprom

italya

avusturya

doğalgaz

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Gazprom’dan yapılan açıklamada, “Rus gazının Avusturya toprakları üstünden transitine yeniden başlanıyor” denildi. Rus Gazprom’un, İtalyan enerji şirketi Eni ve Avusturya makamları ile vardığı anlaşmalar sayesinde İtalya’ya gaz tedarikine yeniden başlayabildiği kaydedildi. Eni de gaz tedarikinin yeniden başladığını doğruladı. İtalya’ya giden Rus gazının çoğu, Ukrayna topraklarından geçip Trans Avusturya Gaz Boru Hattı üstünden ülkeye iletiliyor. Gazprom, Avusturya’da eylül ayında uygulanmaya başlayan bazı yeni transit kuralları yüzünden bu ülke üstünden İtalya’ya gaz akışını cumartesi günü kesmişti. Eni yetkilileri, pazartesi günü yaptıkları bir açıklamada, Rus gazının Avusturya üstünden İtalya’ya akışının yeniden başlamasını garanti altına almak için 20 milyon euro ödeme yapmaya hazır olduklarını kaydetmişti. Gazprom’un İtalyan enerji şirketinden böyle bir ödeme kabul edip etmediğine ilişkinse bir açıklama yapılmış değil.

https://sputniknews.com.tr/20221003/gazprom-italyan-enerji-sirketi-eniye-avusturya-uzerinden-gaz-tedarikini-durdurdugunu-dogruladi-1061889390.html

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gazprom, italya, avusturya, doğalgaz