https://sputniknews.com.tr/20221005/gazprom-italyaya-avusturya-ustunden-gaz-gonderimine-yeniden-basladi---1061980615.html
Gazprom, İtalya’ya Avusturya üstünden doğalgaz gönderimine yeniden başladı
Gazprom, İtalya’ya Avusturya üstünden doğalgaz gönderimine yeniden başladı
Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un, İtalya’ya Avusturya üstünden doğalgaz gönderimini yeniden başlattığı belirtildi. İtalya’ya gaz gönderimi, Avusturya’da... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T12:10+0300
2022-10-05T12:10+0300
2022-10-05T12:13+0300
avrupa'da enerji krizi
gazprom
italya
avusturya
doğalgaz
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Gazprom’dan yapılan açıklamada, “Rus gazının Avusturya toprakları üstünden transitine yeniden başlanıyor” denildi. Rus Gazprom’un, İtalyan enerji şirketi Eni ve Avusturya makamları ile vardığı anlaşmalar sayesinde İtalya’ya gaz tedarikine yeniden başlayabildiği kaydedildi. Eni de gaz tedarikinin yeniden başladığını doğruladı. İtalya’ya giden Rus gazının çoğu, Ukrayna topraklarından geçip Trans Avusturya Gaz Boru Hattı üstünden ülkeye iletiliyor. Gazprom, Avusturya’da eylül ayında uygulanmaya başlayan bazı yeni transit kuralları yüzünden bu ülke üstünden İtalya’ya gaz akışını cumartesi günü kesmişti. Eni yetkilileri, pazartesi günü yaptıkları bir açıklamada, Rus gazının Avusturya üstünden İtalya’ya akışının yeniden başlamasını garanti altına almak için 20 milyon euro ödeme yapmaya hazır olduklarını kaydetmişti. Gazprom’un İtalyan enerji şirketinden böyle bir ödeme kabul edip etmediğine ilişkinse bir açıklama yapılmış değil.
https://sputniknews.com.tr/20221003/gazprom-italyan-enerji-sirketi-eniye-avusturya-uzerinden-gaz-tedarikini-durdurdugunu-dogruladi-1061889390.html
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gazprom, italya, avusturya, doğalgaz
gazprom, italya, avusturya, doğalgaz
Gazprom, İtalya’ya Avusturya üstünden doğalgaz gönderimine yeniden başladı
12:10 05.10.2022 (güncellendi: 12:13 05.10.2022) Abone ol
Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un, İtalya’ya Avusturya üstünden doğalgaz gönderimini yeniden başlattığı belirtildi. İtalya’ya gaz gönderimi, Avusturya’da gaz transitine ilişkin yapılan bazı regülasyon değişiklikleri nedeniyle ekim başında durdurulmuştu.
Gazprom’dan yapılan açıklamada, “Rus gazının Avusturya toprakları üstünden transitine yeniden başlanıyor” denildi.
Rus Gazprom’un, İtalyan enerji şirketi Eni ve Avusturya makamları ile vardığı anlaşmalar sayesinde İtalya’ya gaz tedarikine yeniden başlayabildiği kaydedildi. Eni de gaz tedarikinin yeniden başladığını doğruladı.
İtalya’ya giden Rus gazının çoğu, Ukrayna topraklarından geçip Trans Avusturya Gaz Boru Hattı üstünden ülkeye iletiliyor.
Gazprom, Avusturya’da eylül ayında uygulanmaya başlayan bazı yeni transit kuralları yüzünden bu ülke üstünden İtalya’ya gaz akışını cumartesi günü kesmişti.
Eni yetkilileri, pazartesi günü yaptıkları bir açıklamada, Rus gazının Avusturya üstünden İtalya’ya akışının yeniden başlamasını garanti altına almak için 20 milyon euro ödeme yapmaya hazır olduklarını kaydetmişti.
Gazprom’un İtalyan enerji şirketinden böyle bir ödeme kabul edip etmediğine ilişkinse bir açıklama yapılmış değil.