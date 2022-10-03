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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/gazprom-italyan-enerji-sirketi-eniye-avusturya-uzerinden-gaz-tedarikini-durdurdugunu-dogruladi-1061889390.html
Gazprom, İtalyan enerji şirketi Eni’ye Avusturya üzerinden gaz tedarikini durdurduğunu doğruladı
Gazprom, İtalyan enerji şirketi Eni’ye Avusturya üzerinden gaz tedarikini durdurduğunu doğruladı
Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un Avusturya üzerinden İtalyan Eni’ye gerçekleştirilen gaz tedarikini durdurduğu kaydedildi. Avusturya üzerinden gaz... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T11:29+0300
2022-10-03T11:37+0300
avrupa'da enerji krizi
gazprom
rusya
doğalgaz
eni
italya
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Gazprom’un İtalyan Eni’ye gaz tedarikini durdurmasının sebeplerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Rus gazının Gazprom Export ile yapılmış anlaşmalar ile Avusturya toprakları üstünden tedariki, Avusturya’nın operatörünün gaz transferi için yapmış olduğu yeni görevlendirmeyi doğrulamayı reddetmiş olması sebebiyle durdurulmuştur. Bu durum Avusturya’da eylül sonunda gerçekleştirilen regülatör değişiminden kaynaklanmaktadır” denildi.Gazprom yetkilileri, ‘Avusturya üstünden İtalya’ya gerçekleştirilen gaz tedarikinin nasıl sürdürüleceği konusunda İtalyan alıcılar ile bir çözüm üstünde çalıştıklarını’ belirtti.Daha önce İtalyan enerji şirketi Eni, Avusturya üstünden gaz tedariki gerçekleştiremiyor olması nedeniyle şirkete gaz tedarikini durdurduğu konusunda, Gazprom’un kendilerini bilgilendirdiğini duyurmuştu.İtalya’ya giden Rus gazının çoğu, Trans-Avusturya Doğalgaz Boru Hattı üzerinden Ukrayna topraklarından da geçerek bu ülkeye tedarik ediliyor.Avusturya’nın enerji regülatörü E-Control’ün gaz tedariki konusunda bazı yeni kuralları cumartesi günü yürürlüğe koyduğu biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/gazprom-kuzey-akim-borularinda-sizinti-sirasinda-800-milyon-metrekup-gaz-vardi-1061819895.html
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gazprom, rusya, doğalgaz, eni, italya
gazprom, rusya, doğalgaz, eni, italya

Gazprom, İtalyan enerji şirketi Eni’ye Avusturya üzerinden gaz tedarikini durdurduğunu doğruladı

11:29 03.10.2022 (güncellendi: 11:37 03.10.2022)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
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Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un Avusturya üzerinden İtalyan Eni’ye gerçekleştirilen gaz tedarikini durdurduğu kaydedildi. Avusturya üzerinden gaz tedarikinin durdurulmasının bu ülkenin enerji regülatörünün değişmesinden kaynaklandığı belirtildi.
Gazprom’un İtalyan Eni’ye gaz tedarikini durdurmasının sebeplerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Rus gazının Gazprom Export ile yapılmış anlaşmalar ile Avusturya toprakları üstünden tedariki, Avusturya’nın operatörünün gaz transferi için yapmış olduğu yeni görevlendirmeyi doğrulamayı reddetmiş olması sebebiyle durdurulmuştur. Bu durum Avusturya’da eylül sonunda gerçekleştirilen regülatör değişiminden kaynaklanmaktadır” denildi.
Gazprom yetkilileri, ‘Avusturya üstünden İtalya’ya gerçekleştirilen gaz tedarikinin nasıl sürdürüleceği konusunda İtalyan alıcılar ile bir çözüm üstünde çalıştıklarını’ belirtti.
Daha önce İtalyan enerji şirketi Eni, Avusturya üstünden gaz tedariki gerçekleştiremiyor olması nedeniyle şirkete gaz tedarikini durdurduğu konusunda, Gazprom’un kendilerini bilgilendirdiğini duyurmuştu.
İtalya’ya giden Rus gazının çoğu, Trans-Avusturya Doğalgaz Boru Hattı üzerinden Ukrayna topraklarından da geçerek bu ülkeye tedarik ediliyor.
Avusturya’nın enerji regülatörü E-Control’ün gaz tedariki konusunda bazı yeni kuralları cumartesi günü yürürlüğe koyduğu biliniyor.
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