https://sputniknews.com.tr/20221003/gazprom-italyan-enerji-sirketi-eniye-avusturya-uzerinden-gaz-tedarikini-durdurdugunu-dogruladi-1061889390.html
Gazprom, İtalyan enerji şirketi Eni’ye Avusturya üzerinden gaz tedarikini durdurduğunu doğruladı
Gazprom, İtalyan enerji şirketi Eni’ye Avusturya üzerinden gaz tedarikini durdurduğunu doğruladı
Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un Avusturya üzerinden İtalyan Eni’ye gerçekleştirilen gaz tedarikini durdurduğu kaydedildi. Avusturya üzerinden gaz... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T11:29+0300
2022-10-03T11:29+0300
2022-10-03T11:37+0300
avrupa'da enerji krizi
gazprom
rusya
doğalgaz
eni
italya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102995/23/1029952332_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_df6013df3561a1b5a787f86e12243b94.jpg
Gazprom’un İtalyan Eni’ye gaz tedarikini durdurmasının sebeplerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Rus gazının Gazprom Export ile yapılmış anlaşmalar ile Avusturya toprakları üstünden tedariki, Avusturya’nın operatörünün gaz transferi için yapmış olduğu yeni görevlendirmeyi doğrulamayı reddetmiş olması sebebiyle durdurulmuştur. Bu durum Avusturya’da eylül sonunda gerçekleştirilen regülatör değişiminden kaynaklanmaktadır” denildi.Gazprom yetkilileri, ‘Avusturya üstünden İtalya’ya gerçekleştirilen gaz tedarikinin nasıl sürdürüleceği konusunda İtalyan alıcılar ile bir çözüm üstünde çalıştıklarını’ belirtti.Daha önce İtalyan enerji şirketi Eni, Avusturya üstünden gaz tedariki gerçekleştiremiyor olması nedeniyle şirkete gaz tedarikini durdurduğu konusunda, Gazprom’un kendilerini bilgilendirdiğini duyurmuştu.İtalya’ya giden Rus gazının çoğu, Trans-Avusturya Doğalgaz Boru Hattı üzerinden Ukrayna topraklarından da geçerek bu ülkeye tedarik ediliyor.Avusturya’nın enerji regülatörü E-Control’ün gaz tedariki konusunda bazı yeni kuralları cumartesi günü yürürlüğe koyduğu biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/gazprom-kuzey-akim-borularinda-sizinti-sirasinda-800-milyon-metrekup-gaz-vardi-1061819895.html
rusya
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102995/23/1029952332_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d78074fd0c50a5f334aca23adb0d9ffc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gazprom, rusya, doğalgaz, eni, italya
gazprom, rusya, doğalgaz, eni, italya
Gazprom, İtalyan enerji şirketi Eni’ye Avusturya üzerinden gaz tedarikini durdurduğunu doğruladı
11:29 03.10.2022 (güncellendi: 11:37 03.10.2022) Abone ol
Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un Avusturya üzerinden İtalyan Eni’ye gerçekleştirilen gaz tedarikini durdurduğu kaydedildi. Avusturya üzerinden gaz tedarikinin durdurulmasının bu ülkenin enerji regülatörünün değişmesinden kaynaklandığı belirtildi.
Gazprom’un İtalyan Eni’ye gaz tedarikini durdurmasının sebeplerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Rus gazının Gazprom Export ile yapılmış anlaşmalar ile Avusturya toprakları üstünden tedariki, Avusturya’nın operatörünün gaz transferi için yapmış olduğu yeni görevlendirmeyi doğrulamayı reddetmiş olması sebebiyle durdurulmuştur. Bu durum Avusturya’da eylül sonunda gerçekleştirilen regülatör değişiminden kaynaklanmaktadır” denildi.
Gazprom yetkilileri, ‘Avusturya üstünden İtalya’ya gerçekleştirilen gaz tedarikinin nasıl sürdürüleceği konusunda İtalyan alıcılar ile bir çözüm üstünde çalıştıklarını’ belirtti.
Daha önce İtalyan enerji şirketi Eni, Avusturya üstünden gaz tedariki gerçekleştiremiyor olması nedeniyle şirkete gaz tedarikini durdurduğu konusunda, Gazprom’un kendilerini bilgilendirdiğini duyurmuştu.
İtalya’ya giden Rus gazının çoğu, Trans-Avusturya Doğalgaz Boru Hattı üzerinden Ukrayna topraklarından da geçerek bu ülkeye tedarik ediliyor.
Avusturya’nın enerji regülatörü E-Control’ün gaz tedariki konusunda bazı yeni kuralları cumartesi günü yürürlüğe koyduğu biliniyor.