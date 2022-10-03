https://sputniknews.com.tr/20221003/gazprom-italyan-enerji-sirketi-eniye-avusturya-uzerinden-gaz-tedarikini-durdurdugunu-dogruladi-1061889390.html

Gazprom, İtalyan enerji şirketi Eni’ye Avusturya üzerinden gaz tedarikini durdurduğunu doğruladı

Gazprom, İtalyan enerji şirketi Eni’ye Avusturya üzerinden gaz tedarikini durdurduğunu doğruladı

Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un Avusturya üzerinden İtalyan Eni’ye gerçekleştirilen gaz tedarikini durdurduğu kaydedildi. Avusturya üzerinden gaz... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T11:29+0300

2022-10-03T11:29+0300

2022-10-03T11:37+0300

avrupa'da enerji krizi

gazprom

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Gazprom’un İtalyan Eni’ye gaz tedarikini durdurmasının sebeplerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Rus gazının Gazprom Export ile yapılmış anlaşmalar ile Avusturya toprakları üstünden tedariki, Avusturya’nın operatörünün gaz transferi için yapmış olduğu yeni görevlendirmeyi doğrulamayı reddetmiş olması sebebiyle durdurulmuştur. Bu durum Avusturya’da eylül sonunda gerçekleştirilen regülatör değişiminden kaynaklanmaktadır” denildi.Gazprom yetkilileri, ‘Avusturya üstünden İtalya’ya gerçekleştirilen gaz tedarikinin nasıl sürdürüleceği konusunda İtalyan alıcılar ile bir çözüm üstünde çalıştıklarını’ belirtti.Daha önce İtalyan enerji şirketi Eni, Avusturya üstünden gaz tedariki gerçekleştiremiyor olması nedeniyle şirkete gaz tedarikini durdurduğu konusunda, Gazprom’un kendilerini bilgilendirdiğini duyurmuştu.İtalya’ya giden Rus gazının çoğu, Trans-Avusturya Doğalgaz Boru Hattı üzerinden Ukrayna topraklarından da geçerek bu ülkeye tedarik ediliyor.Avusturya’nın enerji regülatörü E-Control’ün gaz tedariki konusunda bazı yeni kuralları cumartesi günü yürürlüğe koyduğu biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220930/gazprom-kuzey-akim-borularinda-sizinti-sirasinda-800-milyon-metrekup-gaz-vardi-1061819895.html

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