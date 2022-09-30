https://sputniknews.com.tr/20220930/gazprom-kuzey-akim-borularinda-sizinti-sirasinda-800-milyon-metrekup-gaz-vardi-1061819895.html

Gazprom: Kuzey Akım borularında sızıntı sırasında 800 milyon metreküp gaz vardı

Gazprom: Kuzey Akım borularında sızıntı sırasında 800 milyon metreküp gaz vardı

Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarının üç kolunda, sızıntının gerçekleştiği anda yaklaşık 800 milyon metreküp... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T23:54+0300

2022-09-30T23:54+0300

2022-09-30T23:54+0300

avrupa'da enerji krizi

kuzey akım-1

kuzey akım-2

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BM Güvenlik Konseyi toplantısına video konferans yoluyla katılan Kupriyanov, “Mevcut değerlendirmelere göre, doğalgaz boru hatlarının üç kolunda olay anında yaklaşık 800 milyon metreküp doğalgaz bulunuyordu” ifadesini kullandı.Kupriyanov, “Bu rakam, Danimarka’nın 3 aylık tüketimine eşit” diye kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20220930/patrusev-bati-gizli-servislerinin-daha-once-de-borulari-patlattigi-oldu-1061817180.html

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