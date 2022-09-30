https://sputniknews.com.tr/20220930/gazprom-kuzey-akim-borularinda-sizinti-sirasinda-800-milyon-metrekup-gaz-vardi-1061819895.html
Gazprom: Kuzey Akım borularında sızıntı sırasında 800 milyon metreküp gaz vardı
Gazprom: Kuzey Akım borularında sızıntı sırasında 800 milyon metreküp gaz vardı
Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarının üç kolunda, sızıntının gerçekleştiği anda yaklaşık 800 milyon metreküp... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T23:54+0300
2022-09-30T23:54+0300
2022-09-30T23:54+0300
avrupa'da enerji krizi
kuzey akım-1
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BM Güvenlik Konseyi toplantısına video konferans yoluyla katılan Kupriyanov, “Mevcut değerlendirmelere göre, doğalgaz boru hatlarının üç kolunda olay anında yaklaşık 800 milyon metreküp doğalgaz bulunuyordu” ifadesini kullandı.Kupriyanov, “Bu rakam, Danimarka’nın 3 aylık tüketimine eşit” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220930/patrusev-bati-gizli-servislerinin-daha-once-de-borulari-patlattigi-oldu-1061817180.html
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kuzey akım-1, kuzey akım-2, rusya, danimarka, isveç
kuzey akım-1, kuzey akım-2, rusya, danimarka, isveç
Gazprom: Kuzey Akım borularında sızıntı sırasında 800 milyon metreküp gaz vardı
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Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarının üç kolunda, sızıntının gerçekleştiği anda yaklaşık 800 milyon metreküp gazın bulunduğunu belirtti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısına video konferans yoluyla katılan Kupriyanov, “Mevcut değerlendirmelere göre, doğalgaz boru hatlarının üç kolunda olay anında yaklaşık 800 milyon metreküp doğalgaz bulunuyordu” ifadesini kullandı.
Kupriyanov, “Bu rakam, Danimarka’nın 3 aylık tüketimine eşit” diye kaydetti.