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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/gazprom-kuzey-akim-borularinda-sizinti-sirasinda-800-milyon-metrekup-gaz-vardi-1061819895.html
Gazprom: Kuzey Akım borularında sızıntı sırasında 800 milyon metreküp gaz vardı
Gazprom: Kuzey Akım borularında sızıntı sırasında 800 milyon metreküp gaz vardı
Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarının üç kolunda, sızıntının gerçekleştiği anda yaklaşık 800 milyon metreküp... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T23:54+0300
2022-09-30T23:54+0300
avrupa'da enerji krizi
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BM Güvenlik Konseyi toplantısına video konferans yoluyla katılan Kupriyanov, “Mevcut değerlendirmelere göre, doğalgaz boru hatlarının üç kolunda olay anında yaklaşık 800 milyon metreküp doğalgaz bulunuyordu” ifadesini kullandı.Kupriyanov, “Bu rakam, Danimarka’nın 3 aylık tüketimine eşit” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220930/patrusev-bati-gizli-servislerinin-daha-once-de-borulari-patlattigi-oldu-1061817180.html
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kuzey akım-1, kuzey akım-2, rusya, danimarka, isveç
kuzey akım-1, kuzey akım-2, rusya, danimarka, isveç

Gazprom: Kuzey Akım borularında sızıntı sırasında 800 milyon metreküp gaz vardı

23:54 30.09.2022
© REUTERS / Arnd WiegmannKuzey Akım-2
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© REUTERS / Arnd Wiegmann
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Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarının üç kolunda, sızıntının gerçekleştiği anda yaklaşık 800 milyon metreküp gazın bulunduğunu belirtti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısına video konferans yoluyla katılan Kupriyanov, “Mevcut değerlendirmelere göre, doğalgaz boru hatlarının üç kolunda olay anında yaklaşık 800 milyon metreküp doğalgaz bulunuyordu” ifadesini kullandı.
Kupriyanov, “Bu rakam, Danimarka’nın 3 aylık tüketimine eşit” diye kaydetti.
Kuzey Akım boru hatlarının hasarlı bölümlerinden çıkan gaz sızıntısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
Avrupa'da enerji krizi
Patruşev: Batı gizli servislerinin daha önce de boruları patlattığı oldu
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