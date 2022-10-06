https://sputniknews.com.tr/20221006/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ermenistanla-baris-sureci-hizlandirildi-1062042087.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'la barış süreci hızlandırıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'la barış süreci hızlandırıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'la barış sürecinin hızlandırıldığını, çalışma gruplarının bir araya gelerek birkaç gün barış anlaşması metninin... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T21:37+0300

2022-10-06T21:37+0300

2022-10-06T22:11+0300

ilham aliyev

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştirdiği 4'lü görüşmeden sonra Azerbaycan basınına açıklamalarda bulundu.Yavaş yavaş barışa yaklaştıklarını ümit ettiğini söyleyen Aliyev, AB Konseyi Başkanı Michel'in bu alandaki çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.Aliyev, Brüksel'de birkaç kez üçlü görüşme gerçekleştirdiklerini ve her seferinde barışa biraz daha yaklaştıklarını ifade ederek, "Dörtlü görüşmede de önemli konular konuşuldu ve bu görüşmenin de barış anlaşmasına varılması açısından önemli olacağını düşünüyorum. Temaslar halen devam etmektedir. Yemekten sonra tekrar buluşmak üzere sözleştik. Artık barış süreci hızlandırıldı" dedi.'Bakanlar yakında ikinci kez bir araya gelecek'Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının ilk toplantılarını yaptığını ve toplantıların kesintiye uğramaması gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Bakanlar yakında ikinci kez bir araya gelecek. Biz, iki ülkenin çalışma gruplarının bir araya gelmesini ve birkaç gün barış anlaşması metninin hazırlanması üzerinde çalışmalarını önerdik. Bizim niyetimiz böyle" ifadelerini kullandı.

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ilham aliyev