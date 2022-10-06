https://sputniknews.com.tr/20221006/avrupa-siyasi-toplulugunun-ilk-toplantisi-bugun-gerceklestiriliyor-1062023029.html

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ilk toplantısı bugün gerçekleştiriliyor

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ilk toplantısı bugün gerçekleştiriliyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke ile Türkiye dahil 17 ülkenin lideri, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin ilk toplantısı için Çekya’nın başkenti Prag’da bugün... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T13:43+0300

2022-10-06T13:43+0300

2022-10-06T13:43+0300

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avrupa siyasi topluluğu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülük ettiği Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, AB üyesi ve üye olmayan 44 ülkenin liderini bugün Çekya’nın başkenti Prag’da bir araya getiriyor.Tarihi Prag Kalesi'nde gerçekleştirilecek zirvede AB üyesi olmayan ülkeler arasında Türkiye, Arnavutluk, İngiltere, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve İsviçre yer alıyor.AB'ye üye olmayan ülkelerin de içerisinde yer aldığı diyalog ve işbirliği platformu niteliğindeki oluşumun ilk toplantısında barış, güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum bakımından halihazırda Avrupa’nın karşı karşıya olduğu zorluklar masaya yatırılacak.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de Kiev'den video konferans yöntemiyle katılımcılara hitap edecek. Liderler ayrıca oturum aralarında görüşmeler gerçekleştirecek.Fransa, doğalgaz boru hatları, siber güvenlik ve enerji kaynakları gibi Avrupa’nın kritik konulardaki altyapısını koruma konusunda liderler arasında potansiyel bir iş birliği alanı oluşturmayı hedefliyor.Zirvede AB dışındaki bir ülkede 6 ay içinde ikinci toplantının düzenlenmesinin kabul edilmesi de planlanıyor. Ayrıca toplantının sonucunun Avrupa Siyasi Topluluğu’nun devamlı olup olmayacağına dair işaret vermesi de bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.00'te gerçekleştirilecek açılış oturumu ile 'Barış ve Güvenlik' konulu yuvarlak masa toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer bazı liderlerle de bir araya gelmesi bekleniyor.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in katılımıyla düzenlenecek dörtlü görüşmede bir araya gelecek.

https://sputniknews.com.tr/20221006/cumhurbaskani-erdogan-cekyaya-gitti-1062014743.html

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