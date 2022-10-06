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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221006/avrupa-parlamentosu-tasarruf-icin-haftada-3-gun-isitmayi-kapatacak-1062028011.html
Avrupa Parlamentosu tasarruf için haftada 3 gün ısıtmayı kapatacak
Avrupa Parlamentosu tasarruf için haftada 3 gün ısıtmayı kapatacak
Avrupa Parlamentosu (AP), enerji krizine karşı bir dizi tasarruf tedbiri geliştirerek kurum binasında haftada 3 gün ısıtmayı kapatma ve diğer günlerde de... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T15:31+0300
2022-10-06T15:32+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa parlamentosu
ısıtma
doğalgaz
enerji
tasarruf
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AP, Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrası ağırlaşan enerji krizi nedeniyle bir dizi tasarruf tedbiri uygulamaya karar verdi.Buna göre kuruma ait binalarda haftada 3 gün ısıtma kapatılacak ve diğer günelrde sıcaklık derecesi düşürülecek.Reuters'ın aktardığına göre AP'nin çevre yönetim hizmetinden gelen e-postada, ısıtma ve soğutmanın perşembe akşamından pazartesi sabahına kadar ve tatil dönemlerinde kapalı tutulacağı belirtildi.E-postada, "Üyeler ve personel her zaman binalarda çalışabilir, ancak bu günlerde ofislerdeki sıcaklık düşecek" ifadelerine yer verildi.AP, çoğu milletvekilinin seçildiği bölgelere dönmesi nedeniyle genellikle cuma günleri toplanmıyor.Şimdiye dek cuma günleri ısıtma sistemleri kapatılırken, hafta sonu açık tutuluyordu.E-postada, Brüksel ve Strazburg'daki binaların da 19 santigrattan fazla ısıtılmayacağı, 25 santigrattan az olmayacak şekilde soğutulacağı ve dış aydınlatmaların sınırlı olacağı kaydedildi.AP'nin tahminlerine göre, derhal devreye girecek kısıtlamalarla yılda 2 milyon euro'dan fazla tasarruf sağlanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/ab-ulkeleri-elektrik-tuketimini-azaltacak-ve-enerji-firmalarindan-katki-alacak-1061794372.html
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avrupa parlamentosu, ısıtma, doğalgaz, enerji, tasarruf
avrupa parlamentosu, ısıtma, doğalgaz, enerji, tasarruf

Avrupa Parlamentosu tasarruf için haftada 3 gün ısıtmayı kapatacak

15:31 06.10.2022 (güncellendi: 15:32 06.10.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidinAvrupa Parlamentosu binasında Avrupa Birliği bayrağının ışık projeksiyonu.
Avrupa Parlamentosu binasında Avrupa Birliği bayrağının ışık projeksiyonu. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Avrupa Parlamentosu (AP), enerji krizine karşı bir dizi tasarruf tedbiri geliştirerek kurum binasında haftada 3 gün ısıtmayı kapatma ve diğer günlerde de sıcaklık seviyesini düşürme kararı aldı.
AP, Rusya'ya dönük yaptırımlar sonrası ağırlaşan enerji krizi nedeniyle bir dizi tasarruf tedbiri uygulamaya karar verdi.
Buna göre kuruma ait binalarda haftada 3 gün ısıtma kapatılacak ve diğer günelrde sıcaklık derecesi düşürülecek.
Reuters'ın aktardığına göre AP'nin çevre yönetim hizmetinden gelen e-postada, ısıtma ve soğutmanın perşembe akşamından pazartesi sabahına kadar ve tatil dönemlerinde kapalı tutulacağı belirtildi.
E-postada, "Üyeler ve personel her zaman binalarda çalışabilir, ancak bu günlerde ofislerdeki sıcaklık düşecek" ifadelerine yer verildi.
AP, çoğu milletvekilinin seçildiği bölgelere dönmesi nedeniyle genellikle cuma günleri toplanmıyor.
Şimdiye dek cuma günleri ısıtma sistemleri kapatılırken, hafta sonu açık tutuluyordu.
E-postada, Brüksel ve Strazburg'daki binaların da 19 santigrattan fazla ısıtılmayacağı, 25 santigrattan az olmayacak şekilde soğutulacağı ve dış aydınlatmaların sınırlı olacağı kaydedildi.
AP'nin tahminlerine göre, derhal devreye girecek kısıtlamalarla yılda 2 milyon euro'dan fazla tasarruf sağlanması bekleniyor.
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