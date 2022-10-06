240 milyon yıl önce İskoçya'da yaşadığı belirlenen tür, soyu tükenmiş uçan sürüngenlerden olabilir
© Fotoğraf : Brian Skerry / Wildlife Photographer of the Year2017 Yılı Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı ödülü kazananları açıklandı
© Fotoğraf : Brian Skerry / Wildlife Photographer of the Year
Yapılan bir araştırmada, yaklaşık çeyrek milyar yıl önce İskoçya'da yaşayan 'Scleromochlus' adlı sürüngenin, bilinen en eski omurgalı uçan sürüngenlerden 'Pterosaurs' ile ilişkili olabileceği ortaya konuldu.
Nature dergisindeki çalışmada, bilim insanları, 1990'lı yıllarda İskoçya'nın Moray kentindeki Elgin kasabasında izine rastlanan Scleromochlus sürüngenini inceleyen bir çalışma başlattı.
Bilim insanları, Geç Triyas döneminden kalma sürüngenin iskelet parçaları olmadığı için kaya üzerinde yer alan iz üzerinde çalıştı.
The skeletons of Scleromochlus are ‘preserved’ as impressions in hard sandstone (the bones were washed away and/or removed to facilitate study). So, historically Scleromochlus was studied using moulding techniques, casts and peels of these impressions. pic.twitter.com/8TDj5fvLhU— Davide Foffa (@davfof) October 5, 2022
Araştırmacılar, sürüngenin kemik yapısını ortaya çıkarmak adına balmumu ve ham kauçuk kullandı.
240 ila 210 milyon yıl önce yaşayan sürüngenin büyük bir kafaya, kısa bir boyuna ve uzun arka bacaklara sahip olduğu sonucuna varıldı.
Bazı bilim insanları, söz konusu sürüngenlerin dinozorlar ile yakından ilişkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Nature dergisinden araştırmacılar, canlının çenesinin şekli ve kalça kemiklerine işaret ederek sürüngenin bilinen en eski omurgalı 'Pterosaurs' ile ilişkili olabileceğini belirtti.
Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'ndeki çalışmanın ortak yazarı Prof. Paul Barrett, sürüngenin ufak olması ve iyi korunamaması nedeniyle tespit edilmesinin zor olduğunu açıkladı.
Is this what the ancestor of #pterosaurs looked like?— Natural History Museum (@NHM_London) October 5, 2022
The origin of the flying reptiles is still not fully understood, but the 230 million-year-old fossils of a tiny Scottish animal called Scleromochlus are now helping to fill the gaps.
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