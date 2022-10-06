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240 milyon yıl önce İskoçya'da yaşadığı belirlenen tür, soyu tükenmiş uçan sürüngenlerden olabilir
240 milyon yıl önce İskoçya'da yaşadığı belirlenen tür, soyu tükenmiş uçan sürüngenlerden olabilir
Yapılan bir araştırmada, yaklaşık çeyrek milyar yıl önce İskoçya'da yaşayan 'Scleromochlus' adlı sürüngenin, bilinen en eski omurgalı uçan sürüngenlerden... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T04:10+0300
2022-10-06T04:10+0300
yaşam
iskoçya
fosil
sürüngen
canlı
araştırma
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Nature dergisindeki çalışmada, bilim insanları, 1990'lı yıllarda İskoçya'nın Moray kentindeki Elgin kasabasında izine rastlanan Scleromochlus sürüngenini inceleyen bir çalışma başlattı.Bilim insanları, Geç Triyas döneminden kalma sürüngenin iskelet parçaları olmadığı için kaya üzerinde yer alan iz üzerinde çalıştı.Araştırmacılar, sürüngenin kemik yapısını ortaya çıkarmak adına balmumu ve ham kauçuk kullandı.240 ila 210 milyon yıl önce yaşayan sürüngenin büyük bir kafaya, kısa bir boyuna ve uzun arka bacaklara sahip olduğu sonucuna varıldı.Bazı bilim insanları, söz konusu sürüngenlerin dinozorlar ile yakından ilişkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan Nature dergisinden araştırmacılar, canlının çenesinin şekli ve kalça kemiklerine işaret ederek sürüngenin bilinen en eski omurgalı 'Pterosaurs' ile ilişkili olabileceğini belirtti.Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'ndeki çalışmanın ortak yazarı Prof. Paul Barrett, sürüngenin ufak olması ve iyi korunamaması nedeniyle tespit edilmesinin zor olduğunu açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20220901/zimbabvede-201-ila-252-milyon-yil-oncesine-ait-dinozor-fosili-bulundu-1060667580.html
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iskoçya, fosil, sürüngen, canlı, araştırma
iskoçya, fosil, sürüngen, canlı, araştırma

240 milyon yıl önce İskoçya'da yaşadığı belirlenen tür, soyu tükenmiş uçan sürüngenlerden olabilir

04:10 06.10.2022
© Fotoğraf : Brian Skerry / Wildlife Photographer of the Year2017 Yılı Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı ödülü kazananları açıklandı
2017 Yılı Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı ödülü kazananları açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© Fotoğraf : Brian Skerry / Wildlife Photographer of the Year
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Yapılan bir araştırmada, yaklaşık çeyrek milyar yıl önce İskoçya'da yaşayan 'Scleromochlus' adlı sürüngenin, bilinen en eski omurgalı uçan sürüngenlerden 'Pterosaurs' ile ilişkili olabileceği ortaya konuldu.
Nature dergisindeki çalışmada, bilim insanları, 1990'lı yıllarda İskoçya'nın Moray kentindeki Elgin kasabasında izine rastlanan Scleromochlus sürüngenini inceleyen bir çalışma başlattı.
Bilim insanları, Geç Triyas döneminden kalma sürüngenin iskelet parçaları olmadığı için kaya üzerinde yer alan iz üzerinde çalıştı.
Araştırmacılar, sürüngenin kemik yapısını ortaya çıkarmak adına balmumu ve ham kauçuk kullandı.
240 ila 210 milyon yıl önce yaşayan sürüngenin büyük bir kafaya, kısa bir boyuna ve uzun arka bacaklara sahip olduğu sonucuna varıldı.
Bazı bilim insanları, söz konusu sürüngenlerin dinozorlar ile yakından ilişkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Nature dergisinden araştırmacılar, canlının çenesinin şekli ve kalça kemiklerine işaret ederek sürüngenin bilinen en eski omurgalı 'Pterosaurs' ile ilişkili olabileceğini belirtti.
Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'ndeki çalışmanın ortak yazarı Prof. Paul Barrett, sürüngenin ufak olması ve iyi korunamaması nedeniyle tespit edilmesinin zor olduğunu açıkladı.
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