https://sputniknews.com.tr/20220901/zimbabvede-201-ila-252-milyon-yil-oncesine-ait-dinozor-fosili-bulundu-1060667580.html

Zimbabve'de 252 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili bulundu

Zimbabve'de 252 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili bulundu

Bilim insanları, Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de 201 ila 252 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili ortaya çıkardıklarını açıkladı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T12:13+0300

2022-09-01T12:13+0300

2022-09-01T12:18+0300

dinozor

fosil

yaşam

zimbabve

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Bilim dergisi Nature'a göre, Yale Üniversitesi'nden Dr. Chris Griffin ve bir grup bilim insanı tarafından yayınlanan araştırma sonucu Zimbabve'de bulunan fosilin Afrika'da şimdiye kadar bulunan en eski fosil olduğu belirtildi.Araştırmada, Zimbabve'de bulunan dinozor fosilinin, 201 ila 252 milyon yıl öncesine ait olduğu kaydedildi.Afrika'nın şimdiye kadar bulunan en eski dinozor fosiline 'Mbiresaurus' ismi verildiği ve bu ismin Zimbabve'nin Mbire bölgesinden esinlendiği bilgisi paylaşıldı.Haftalar süren kazı çalışmasına, Griffin liderliğindeki bilim insanlarının yanı sıra Zimbabve Doğa Tarihi Müzesi'nden bilim insanları da destek verdi.Son olarak 2018'de Arjantin'de, 201 ila 237 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen dev dinozor fosili keşfedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220407/dinozorlari-yok-eden-asteroitle-baglantili-ilk-fosil-bulundu-1055383317.html

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