https://sputniknews.com.tr/20221005/turkiye-ve-isvec-adalet-bakanligi-yetkilileri-teror-suclularinin-iadesi-icin-bir-araya-geldi-1061976573.html

Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri, terör suçlularının iadesi için bir araya geldi

Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri, terör suçlularının iadesi için bir araya geldi

Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri arasında terör suçlularının iadesine ilişkin görüşmeler Ankara'da başladı. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

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Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri, terör suçlularının iadesi için bir araya geldi.İki ülke bakanlıkları arasındaki görüşmelerde Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık edecek.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce terör suçlularının iadesine ilişkin, 5-6 Ekim'de İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin Türkiye'ye geleceğini bildirmişti.

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