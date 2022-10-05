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Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri, terör suçlularının iadesi için bir araya geldi
Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri, terör suçlularının iadesi için bir araya geldi
Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri arasında terör suçlularının iadesine ilişkin görüşmeler Ankara'da başladı. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
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isveç
nato
adalet bakanlığı
terör suçu
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Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri, terör suçlularının iadesi için bir araya geldi.İki ülke bakanlıkları arasındaki görüşmelerde Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık edecek.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce terör suçlularının iadesine ilişkin, 5-6 Ekim'de İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin Türkiye'ye geleceğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220930/nato-basvurusunu-yapan-isvec-turkiyeye-askeri-malzeme-ihracatina-izin-verdi-1061796394.html
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türkiye, isveç, nato, adalet bakanlığı, terör suçu
türkiye, isveç, nato, adalet bakanlığı, terör suçu

Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri, terör suçlularının iadesi için bir araya geldi

10:49 05.10.2022
© DHAAdalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© DHA
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Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri arasında terör suçlularının iadesine ilişkin görüşmeler Ankara'da başladı.
Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri, terör suçlularının iadesi için bir araya geldi.
İki ülke bakanlıkları arasındaki görüşmelerde Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık edecek.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce terör suçlularının iadesine ilişkin, 5-6 Ekim'de İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin Türkiye'ye geleceğini bildirmişti.
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