https://sputniknews.com.tr/20220930/nato-basvurusunu-yapan-isvec-turkiyeye-askeri-malzeme-ihracatina-izin-verdi-1061796394.html
NATO başvurusu yapan İsveç, Türkiye'ye askeri malzeme ihracatına yeniden izin verdi
NATO başvurusu yapan İsveç, Türkiye'ye askeri malzeme ihracatına yeniden izin verdi
İsveç Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatına izin verdiğini duyurdu. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, geçtiğimiz çarşamba günü NATO'ya üyelik görüşmeleri için... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T14:41+0300
2022-09-30T14:41+0300
2022-09-30T15:01+0300
türkiye
isveç
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İsveç'teki askeri materyal ihracatının yönetiminden sorumlu yetkililer, Türkiye'ye yönelik 2019'da durdurulan ihracatların yeniden izne tabi olduğunu duyurdu.Ankara, İsveç'in geçtiğimiz Mayıs ayında NATO'ya katılmak için başvurmasının ardından askeri teçhizat ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını talep etmişti.İsveç, NATO üyelik başvurusunun kabul edilmesi için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyuyor.
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türkiye, isveç
NATO başvurusu yapan İsveç, Türkiye'ye askeri malzeme ihracatına yeniden izin verdi
14:41 30.09.2022 (güncellendi: 15:01 30.09.2022) Abone ol
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İsveç Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatına izin verdiğini duyurdu. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, geçtiğimiz çarşamba günü NATO'ya üyelik görüşmeleri için bir heyetin önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.
İsveç'teki askeri materyal ihracatının yönetiminden sorumlu yetkililer, Türkiye'ye yönelik 2019'da durdurulan ihracatların yeniden izne tabi olduğunu duyurdu.
Ankara, İsveç'in geçtiğimiz Mayıs ayında NATO'ya katılmak için başvurmasının ardından askeri teçhizat ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını talep etmişti.
İsveç, NATO üyelik başvurusunun kabul edilmesi için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyuyor.