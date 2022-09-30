https://sputniknews.com.tr/20220930/nato-basvurusunu-yapan-isvec-turkiyeye-askeri-malzeme-ihracatina-izin-verdi-1061796394.html

NATO başvurusu yapan İsveç, Türkiye'ye askeri malzeme ihracatına yeniden izin verdi

NATO başvurusu yapan İsveç, Türkiye'ye askeri malzeme ihracatına yeniden izin verdi

İsveç Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatına izin verdiğini duyurdu. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, geçtiğimiz çarşamba günü NATO'ya üyelik görüşmeleri için... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T14:41+0300

2022-09-30T14:41+0300

2022-09-30T15:01+0300

türkiye

isveç

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İsveç'teki askeri materyal ihracatının yönetiminden sorumlu yetkililer, Türkiye'ye yönelik 2019'da durdurulan ihracatların yeniden izne tabi olduğunu duyurdu.Ankara, İsveç'in geçtiğimiz Mayıs ayında NATO'ya katılmak için başvurmasının ardından askeri teçhizat ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını talep etmişti.İsveç, NATO üyelik başvurusunun kabul edilmesi için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyuyor.

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