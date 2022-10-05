https://sputniknews.com.tr/20221005/thy-pilot-alimi-icin-ilan-acti-1061984179.html

THY pilot alımı için ilan açtı

THY pilot alımı için ilan açtı

THY gelecek hedefleri doğrultusunda pilot alımı yapacağını duyurdu 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T13:00+0300

2022-10-05T13:00+0300

2022-10-05T13:00+0300

türk hava yolları (thy)

türkiye

pilot

ilan

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Yetiştirilmek üzere pilot alımı için ilan yayımlayan Türk Hava Yolları (THY) açıklamasında, 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş ve Türk vatandaşı olanların başvurabileceğini bildirdi.389 uçaklık filosuyla, küresel hava yolu şirketleri arasında filo büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 9. hava yolu şirketi konumuna erişen Türk Hava Yolları, resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden pilot alımı için ilan açtı.İlana, 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş Türk vatandaşı olanlar başvuru yapabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20221004/thyden-ic-hatlarda-erken-rezervasyon-kampanyasi-1061930257.html

türkiye

ilan

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