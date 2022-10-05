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THY pilot alımı için ilan açtı
THY pilot alımı için ilan açtı
THY gelecek hedefleri doğrultusunda pilot alımı yapacağını duyurdu 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T13:00+0300
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türk hava yolları (thy)
türkiye
pilot
ilan
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Yetiştirilmek üzere pilot alımı için ilan yayımlayan Türk Hava Yolları (THY) açıklamasında, 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş ve Türk vatandaşı olanların başvurabileceğini bildirdi.389 uçaklık filosuyla, küresel hava yolu şirketleri arasında filo büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 9. hava yolu şirketi konumuna erişen Türk Hava Yolları, resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden pilot alımı için ilan açtı.İlana, 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş Türk vatandaşı olanlar başvuru yapabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221004/thyden-ic-hatlarda-erken-rezervasyon-kampanyasi-1061930257.html
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türk hava yolları (thy), pilot, ilan
türk hava yolları (thy), pilot, ilan

THY pilot alımı için ilan açtı

13:00 05.10.2022
© turkishairlines.comTürk Hava Yolları pilot
Türk Hava Yolları pilot - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© turkishairlines.com
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THY gelecek hedefleri doğrultusunda pilot alımı yapacağını duyurdu
Yetiştirilmek üzere pilot alımı için ilan yayımlayan Türk Hava Yolları (THY) açıklamasında, 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş ve Türk vatandaşı olanların başvurabileceğini bildirdi.
389 uçaklık filosuyla, küresel hava yolu şirketleri arasında filo büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 9. hava yolu şirketi konumuna erişen Türk Hava Yolları, resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden pilot alımı için ilan açtı.
İlana, 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş Türk vatandaşı olanlar başvuru yapabilecek.
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