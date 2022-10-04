https://sputniknews.com.tr/20221004/thyden-ic-hatlarda-erken-rezervasyon-kampanyasi-1061930257.html

THY’den iç hatlarda erken rezervasyon kampanyası

THY’den iç hatlarda erken rezervasyon kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), iç hatlarda erken rezervasyon kampanyası düzenlediğini duyurdu. Buna göre yolcular tek yöne her şey dahil 299.99 liradan başlayan... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T10:33+0300

2022-10-04T10:33+0300

2022-10-04T10:33+0300

türkiye

türkiye

thy

thy

türk hava yolları (thy)

uçuş

uçak

indirim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057300208_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_572916dcce1e440582e198698d55fc5c.jpg

Türk Hava Yolları (THY), iç hatlarda erken rezervasyon kampanyası düzenlediğini duyurdu.Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 4-5 Ekim tarihleri aralığında satın alacakları biletler ile 6 Şubat 2023 – 09 Nisan 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299.99 TL’den başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olup, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

https://sputniknews.com.tr/20211015/thyden-ic-hat-ucuslarinda-aile-indirimi-1049851063.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, thy, thy, türk hava yolları (thy), uçuş, uçak, indirim