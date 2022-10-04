https://sputniknews.com.tr/20221004/thyden-ic-hatlarda-erken-rezervasyon-kampanyasi-1061930257.html
THY’den iç hatlarda erken rezervasyon kampanyası
THY’den iç hatlarda erken rezervasyon kampanyası
Türk Hava Yolları (THY), iç hatlarda erken rezervasyon kampanyası düzenlediğini duyurdu. Buna göre yolcular tek yöne her şey dahil 299.99 liradan başlayan... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T10:33+0300
2022-10-04T10:33+0300
2022-10-04T10:33+0300
türkiye
türkiye
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türk hava yolları (thy)
uçuş
uçak
indirim
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Türk Hava Yolları (THY), iç hatlarda erken rezervasyon kampanyası düzenlediğini duyurdu.Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 4-5 Ekim tarihleri aralığında satın alacakları biletler ile 6 Şubat 2023 – 09 Nisan 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299.99 TL’den başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olup, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.
https://sputniknews.com.tr/20211015/thyden-ic-hat-ucuslarinda-aile-indirimi-1049851063.html
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türkiye, thy, thy, türk hava yolları (thy), uçuş, uçak, indirim
türkiye, thy, thy, türk hava yolları (thy), uçuş, uçak, indirim
THY’den iç hatlarda erken rezervasyon kampanyası
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Türk Hava Yolları (THY), iç hatlarda erken rezervasyon kampanyası düzenlediğini duyurdu. Buna göre yolcular tek yöne her şey dahil 299.99 liradan başlayan fiyatlarla uçabilecek.
Türk Hava Yolları (THY), iç hatlarda erken rezervasyon kampanyası düzenlediğini duyurdu.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 4-5 Ekim tarihleri aralığında satın alacakları biletler ile 6 Şubat 2023 – 09 Nisan 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299.99 TL’den başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.
Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olup, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.