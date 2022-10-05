Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221005/sampiyonlar-liginde-inter-barcelonayi-devirdi-1061971204.html
Şampiyonlar Liginde Inter, Barcelona'yı devirdi
Şampiyonlar Liginde Inter, Barcelona'yı devirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 3. hafta maçında İtalyan ekibi Inter, Guiseppe Meazza'da Katalan devi Barcelona'yı 1-0'la geçmeyi başardı. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T02:22+0300
2022-10-05T02:22+0300
spor
şampiyonlar ligi kupası
uefa şampiyonlar ligi
maç
inter
inter milan
barcelona
özet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1061971445_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d9e315ed6da3ad8ba1dd1de97d0a35ca.jpg
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C, ve D gruplarında 3. maçlar sona erdi.A Grubu'nda Liverpool evinde, Rangers'ı 7. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 53. dakikada penaltıdan Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi.Gruptaki diğer maçta ise Napoli, Ajax deplasmanında 6-1 gibi farklı bir skorla galip geldi. Napoli'nin gollerini Giacomo Raspadori 18 ve 47, Giovanni Di Lorenzo 33, Piotr Zielinski 45, Khvicha Kvaratskhelia 63, Giovanni Simeone 81. dakikada attı. Ajax'ın golü ise 9. dakikada Muhammed Kudus'ten geldi.Bu arada Ajax, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez kalesinde 6 gol gördü.Napoli'nin üçte üç yaparak 9 puana ulaştığı grupta Liverpool 6, Ajax 3 puanla sıralandı. Rangers ise puansız son sırada yer aldı.Inter, Barcelona'yı Hakan'ın tek golüyle geçtiInter, C Grubu mücadelesinde Barcelona'yı 45+2. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.Bu sonuçla Inter puanını 6 yaparken, Barcelona 3 puanda kaldı. C Grubu'nda Bayern Münih 9 puanla lider durumda bulunurken, son sıradaki Viktoria Plzen ise üçüncü maçtan da puansız ayrıldı.Üçüncü haftada TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle:A GrubuLiverpool (İngiltere)-Rangers (İskoçya): 2-0Ajax (Hollanda)-Napoli (İtalya): 1-6B GrubuClub Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya): 2-0Porto (Portekiz)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-0C GrubuInter (İtalya)-Barcelona (İspanya): 1-0Bayern Münih (Almanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-0D GrubuEintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere): 0-0Olimpik Marsilya (Fransa)-Sporting Lizbon (Portekiz): 4-1
https://sputniknews.com.tr/20221004/bayern-munihten-sampiyonlar-ligi-rekoru--1061965751.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1061971445_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_859fd25bb8a78651dc59839a8249bd8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi, maç, inter, inter milan, barcelona, özet
şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi, maç, inter, inter milan, barcelona, özet

Şampiyonlar Liginde Inter, Barcelona'yı devirdi

02:22 05.10.2022
© AP Photo / Luca BrunoUEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 3. hafta maçında İtalyan ekibi Inter, Guiseppe Meazza'da Katalan devi Barcelona'yı 1-0'la geçmeyi başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 3. hafta maçında İtalyan ekibi Inter, Guiseppe Meazza'da Katalan devi Barcelona'yı 1-0'la geçmeyi başardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Abone olTelegram
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 3. hafta maçında İtalyan ekibi Inter, Guiseppe Meazza'da Katalan devi Barcelona'yı 1-0'la geçmeyi başardı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C, ve D gruplarında 3. maçlar sona erdi.
A Grubu'nda Liverpool evinde, Rangers'ı 7. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 53. dakikada penaltıdan Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi.
Gruptaki diğer maçta ise Napoli, Ajax deplasmanında 6-1 gibi farklı bir skorla galip geldi. Napoli'nin gollerini Giacomo Raspadori 18 ve 47, Giovanni Di Lorenzo 33, Piotr Zielinski 45, Khvicha Kvaratskhelia 63, Giovanni Simeone 81. dakikada attı. Ajax'ın golü ise 9. dakikada Muhammed Kudus'ten geldi.
Bu arada Ajax, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez kalesinde 6 gol gördü.
Napoli'nin üçte üç yaparak 9 puana ulaştığı grupta Liverpool 6, Ajax 3 puanla sıralandı. Rangers ise puansız son sırada yer aldı.

Inter, Barcelona'yı Hakan'ın tek golüyle geçti

Inter, C Grubu mücadelesinde Barcelona'yı 45+2. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Inter puanını 6 yaparken, Barcelona 3 puanda kaldı. C Grubu'nda Bayern Münih 9 puanla lider durumda bulunurken, son sıradaki Viktoria Plzen ise üçüncü maçtan da puansız ayrıldı.
Üçüncü haftada TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu
Liverpool (İngiltere)-Rangers (İskoçya): 2-0
Ajax (Hollanda)-Napoli (İtalya): 1-6
B Grubu
Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya): 2-0
Porto (Portekiz)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-0
C Grubu
Inter (İtalya)-Barcelona (İspanya): 1-0
Bayern Münih (Almanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-0
D Grubu
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere): 0-0
Olimpik Marsilya (Fransa)-Sporting Lizbon (Portekiz): 4-1
Viktoria Plzen'i 5-0 yenen Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki yenilmezlik serisini 31 maça çıkararak rekor kırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
SPOR
Bayern Münih'ten Şampiyonlar Ligi rekoru
Dün, 22:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала