https://sputniknews.com.tr/20221005/sampiyonlar-liginde-inter-barcelonayi-devirdi-1061971204.html
Şampiyonlar Liginde Inter, Barcelona'yı devirdi
Şampiyonlar Liginde Inter, Barcelona'yı devirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 3. hafta maçında İtalyan ekibi Inter, Guiseppe Meazza'da Katalan devi Barcelona'yı 1-0'la geçmeyi başardı. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T02:22+0300
2022-10-05T02:22+0300
2022-10-05T02:22+0300
spor
şampiyonlar ligi kupası
uefa şampiyonlar ligi
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özet
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C, ve D gruplarında 3. maçlar sona erdi.A Grubu'nda Liverpool evinde, Rangers'ı 7. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 53. dakikada penaltıdan Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi.Gruptaki diğer maçta ise Napoli, Ajax deplasmanında 6-1 gibi farklı bir skorla galip geldi. Napoli'nin gollerini Giacomo Raspadori 18 ve 47, Giovanni Di Lorenzo 33, Piotr Zielinski 45, Khvicha Kvaratskhelia 63, Giovanni Simeone 81. dakikada attı. Ajax'ın golü ise 9. dakikada Muhammed Kudus'ten geldi.Bu arada Ajax, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez kalesinde 6 gol gördü.Napoli'nin üçte üç yaparak 9 puana ulaştığı grupta Liverpool 6, Ajax 3 puanla sıralandı. Rangers ise puansız son sırada yer aldı.Inter, Barcelona'yı Hakan'ın tek golüyle geçtiInter, C Grubu mücadelesinde Barcelona'yı 45+2. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.Bu sonuçla Inter puanını 6 yaparken, Barcelona 3 puanda kaldı. C Grubu'nda Bayern Münih 9 puanla lider durumda bulunurken, son sıradaki Viktoria Plzen ise üçüncü maçtan da puansız ayrıldı.Üçüncü haftada TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle:A GrubuLiverpool (İngiltere)-Rangers (İskoçya): 2-0Ajax (Hollanda)-Napoli (İtalya): 1-6B GrubuClub Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya): 2-0Porto (Portekiz)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-0C GrubuInter (İtalya)-Barcelona (İspanya): 1-0Bayern Münih (Almanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-0D GrubuEintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere): 0-0Olimpik Marsilya (Fransa)-Sporting Lizbon (Portekiz): 4-1
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şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi, maç, inter, inter milan, barcelona, özet
Şampiyonlar Liginde Inter, Barcelona'yı devirdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 3. hafta maçında İtalyan ekibi Inter, Guiseppe Meazza'da Katalan devi Barcelona'yı 1-0'la geçmeyi başardı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C, ve D gruplarında 3. maçlar sona erdi.
A Grubu'nda Liverpool evinde, Rangers'ı 7. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 53. dakikada penaltıdan Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi.
Gruptaki diğer maçta ise Napoli, Ajax deplasmanında 6-1 gibi farklı bir skorla galip geldi. Napoli'nin gollerini Giacomo Raspadori 18 ve 47, Giovanni Di Lorenzo 33, Piotr Zielinski 45, Khvicha Kvaratskhelia 63, Giovanni Simeone 81. dakikada attı. Ajax'ın golü ise 9. dakikada Muhammed Kudus'ten geldi.
Bu arada Ajax, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez kalesinde 6 gol gördü.
Napoli'nin üçte üç yaparak 9 puana ulaştığı grupta Liverpool 6, Ajax 3 puanla sıralandı. Rangers ise puansız son sırada yer aldı.
Inter, Barcelona'yı Hakan'ın tek golüyle geçti
Inter, C Grubu mücadelesinde Barcelona'yı 45+2. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Inter puanını 6 yaparken, Barcelona 3 puanda kaldı. C Grubu'nda Bayern Münih 9 puanla lider durumda bulunurken, son sıradaki Viktoria Plzen ise üçüncü maçtan da puansız ayrıldı.
Üçüncü haftada TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle:
Liverpool (İngiltere)-Rangers (İskoçya): 2-0
Ajax (Hollanda)-Napoli (İtalya): 1-6
Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya): 2-0
Porto (Portekiz)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-0
Inter (İtalya)-Barcelona (İspanya): 1-0
Bayern Münih (Almanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-0
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere): 0-0
Olimpik Marsilya (Fransa)-Sporting Lizbon (Portekiz): 4-1