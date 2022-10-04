https://sputniknews.com.tr/20221004/bayern-munihten-sampiyonlar-ligi-rekoru--1061965751.html

Bayern Münih'ten Şampiyonlar Ligi rekoru

Bayern Münih'ten Şampiyonlar Ligi rekoru

Viktoria Plzen'i 5-0 yenen Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki yenilmezlik serisini 31 maça çıkararak rekor kırdı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T22:58+0300

2022-10-04T22:58+0300

2022-10-04T22:58+0300

spor

bayern münih

bayern münih futbol takımı

uefa şampiyonlar ligi

rekor

maç

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftasında, C ve D gruplarında birer maç yapıldı.Almanya ekibi Bayern Münih, C Grubu'nda konuk ettiği Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i, Leroy Sane'nin 7 ve 50, Serge Gnabry'nin 13, Sadio Mane'nin 21, Eric Maxim Choupo-Moting'in 59. dakikada attığı gollerle 5-0 yendi.Grubundaki üç maçını da kazanan Bayern Münih, puanını 9 yaparak liderliğini sürdürdü. Viktoria Plzen ise henüz puanla tanışamadı.Bu arada Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki yenilmezlik serisini 31 maça çıkararak rekor kırdı. Bavyera ekibi, 2012-2017 yıllarında 30 maç boyunca gruplarda kaybetmeyen Real Madrid'i geride bıraktı.D Grubu'nda ise Fransa'nın Olimpik Marsilya takımı, sahasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u Alexis Sanchez'in 13, Amine Harit'in 16, Leonardo Balerdi'nin 28 ve Chancel Mbemba'nın 84. dakikada kaydettiği gollerle 4-1 mağlup etti. Kaleci Antonio Adan'ın 23. dakikada kırmızı kart gördüğü konuk takımın golü, 1. dakikada Francisco Trincao'dan geldi.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 62. dakikada yerini Pape Gueye'ye bıraktı.Bu sonuçla Olimpik Marsilya ilk 3 puanını alırken, Sporting Lizbon ise 6 puanda kaldı.

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bayern münih, bayern münih futbol takımı, uefa şampiyonlar ligi, rekor, maç