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https://sputniknews.com.tr/20221005/psikolog-yilmaz-toplum-psikolojik-destek-ihtiyacini-belli-ediyor-kamuya-atanmak-istiyoruz-1061990469.html
Psikolog Yılmaz: Toplum psikolojik destek ihtiyacını belli ediyor, kamuya atanmak istiyoruz
Psikolog Yılmaz: Toplum psikolojik destek ihtiyacını belli ediyor, kamuya atanmak istiyoruz
Psikolog Narin Yılmaz, psikologların kamuya alımları konusunda “Hastanelerde psikoloğa ulaşılamıyor. Toplum psikolog ihtiyacını net bir şekilde belli... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T15:09+0300
2022-10-05T15:09+0300
seyir hali
radyo
psikolojik destek
aile sağlığı merkezleri
pandemi
kamu
atama
hastane
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Psikolog Yılmaz: Toplum psikolojik destek ihtiyacını belli ediyor, kamuya atanmak istiyoruz
05.10.2022 SEYİR HALİ
Psikolog Narin Yılmaz, meslektaşlarının atama ve iş bulma konusunda sıkıntılarını ve toplumun psikolojik destek ihtiyacını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Yılmaz, pandemi koşullarının insanlarda yarattığı psikolojik sorunlara “Pandemi döneminde kapanmalar, sosyal yaşamın sıfırlanması insanlarda çok derin psikolojik etkilere neden oldu. Obsesif belirtiler, içe dönmeler artış gösterdi. Sağlıksız bir toplum kendini derinden hissettiriyordu. İnsanlar sağlıklı bir yaşantıdan uzaklaştı. Psikolojik destek ihtiyacını hepimiz hissettik ama bir o kadar da desteğe ulaşılması imkansız. Alanda her yıl 8 binden daha fazla öğrenci mezun oluyor ancak Sağlık Bakanlığı’na atanan kısmı 150-200 civarındadır. Hastanelerde psikoloğa ulaşılamıyor. Psikolojik desteğin ne olduğunu bilmeyen bir kesim insanımız var” diye dikkat çekti.‘Kamuya atanmak istiyoruz, önümüz açık değil’Psikologların iş hayatına atılmasının önündeki engelleri belirten Yılmaz, psikologların aile sağlığı merkezlerine atanması üzerine “Biz psikologlar bu kadar yıl emek veriyoruz, amacımız insanları iyileştirmek. O fırsat bize verilmiyor. Kamuya atanmak istiyoruz, önümüz açık değil. Özelde çalışmak istiyoruz. Özelde öyle bir rekabet var ki ‘sen deneyimsizsin, alamayız’ diyorlar. Enerjiciler, cinci hocalar baş gösteriyor. Biz de artık bu düzene ‘dur diyelim’ dedik. Sağlık Bakanı Koca’ya sesleniyoruz: Psikolojik destek ulaşılabilir olsun. Ben şu an farklı bir işte çalışıyorum. Bir okulda asgari ücretle öğretmenlik yapıyorum. Psikologluk dışında her işi yapıyoruz. Aile sağlıkları merkezlerine psikolog ataması sözü beş yıl önce verildi. Beş yılda herhangi bir çalışma veya adım hiçbir şekilde görmedik. Beş yıldır umutla bekliyoruz. Toplum psikolog ihtiyacını net bir şekilde belli ediyor ama maalesef atamıyorlar” diye konuştu
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Ali Çağatay
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Sputnik Türkiye
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+74956456601
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radyo, psikolojik destek, aile sağlığı merkezleri, pandemi, kamu, atama, hastane, аудио
radyo, psikolojik destek, aile sağlığı merkezleri, pandemi, kamu, atama, hastane, аудио

Psikolog Yılmaz: Toplum psikolojik destek ihtiyacını belli ediyor, kamuya atanmak istiyoruz

15:09 05.10.2022
SEYİR HALİ
Psikolog Yılmaz: Toplum psikolojik destek ihtiyacını belli ediyor, kamuya atanmak istiyoruz
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Psikolog Narin Yılmaz, psikologların kamuya alımları konusunda “Hastanelerde psikoloğa ulaşılamıyor. Toplum psikolog ihtiyacını net bir şekilde belli ediyor.Sosyal yaşamın sıfırlanması insanlarda çok derin psikolojik etkilere neden oldu. Kamuya atanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Psikolog Narin Yılmaz, meslektaşlarının atama ve iş bulma konusunda sıkıntılarını ve toplumun psikolojik destek ihtiyacını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.
Yılmaz, pandemi koşullarının insanlarda yarattığı psikolojik sorunlara “Pandemi döneminde kapanmalar, sosyal yaşamın sıfırlanması insanlarda çok derin psikolojik etkilere neden oldu. Obsesif belirtiler, içe dönmeler artış gösterdi. Sağlıksız bir toplum kendini derinden hissettiriyordu. İnsanlar sağlıklı bir yaşantıdan uzaklaştı. Psikolojik destek ihtiyacını hepimiz hissettik ama bir o kadar da desteğe ulaşılması imkansız. Alanda her yıl 8 binden daha fazla öğrenci mezun oluyor ancak Sağlık Bakanlığı’na atanan kısmı 150-200 civarındadır. Hastanelerde psikoloğa ulaşılamıyor. Psikolojik desteğin ne olduğunu bilmeyen bir kesim insanımız var” diye dikkat çekti.

‘Kamuya atanmak istiyoruz, önümüz açık değil’

Psikologların iş hayatına atılmasının önündeki engelleri belirten Yılmaz, psikologların aile sağlığı merkezlerine atanması üzerine “Biz psikologlar bu kadar yıl emek veriyoruz, amacımız insanları iyileştirmek. O fırsat bize verilmiyor. Kamuya atanmak istiyoruz, önümüz açık değil. Özelde çalışmak istiyoruz. Özelde öyle bir rekabet var ki ‘sen deneyimsizsin, alamayız’ diyorlar. Enerjiciler, cinci hocalar baş gösteriyor. Biz de artık bu düzene ‘dur diyelim’ dedik. Sağlık Bakanı Koca’ya sesleniyoruz: Psikolojik destek ulaşılabilir olsun. Ben şu an farklı bir işte çalışıyorum. Bir okulda asgari ücretle öğretmenlik yapıyorum. Psikologluk dışında her işi yapıyoruz. Aile sağlıkları merkezlerine psikolog ataması sözü beş yıl önce verildi. Beş yılda herhangi bir çalışma veya adım hiçbir şekilde görmedik. Beş yıldır umutla bekliyoruz. Toplum psikolog ihtiyacını net bir şekilde belli ediyor ama maalesef atamıyorlar” diye konuştu
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