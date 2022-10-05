Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221005/karamollaoglu-ekonomik-yikima-son-verecek-olanlar-bizleriz-1062006028.html
Karamollaoğlu: Ekonomik yıkıma son verecek olanlar bizleriz
Karamollaoğlu: Ekonomik yıkıma son verecek olanlar bizleriz
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Artık yeni bir başlangıç yapma ve 20 yılın sonunda geride bırakılan bu enkazı hızla ortadan kaldırma zamanı gelmiştir!.. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T23:39+0300
2022-10-05T23:40+0300
politika
temel karamollaoğlu
millet ittifakı
seçim
akp
türkiye
saadet partisi
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0b/1057280397_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_6aec42a49706596f839854169e18ace7.jpg
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.Yaptığı paylaşımda Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı: Karamollaoğlu, “Toplumsal kutuplaşmaya son vererek, 85 milyon insanımızın huzur, güven, düzen ve kazanç bulacağı yaşanabilir ve Yeniden büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa etmekte kararlıyız” diye belirtti.Partisinin 30 Ekim Pazar günü 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin de açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, “İnanıyoruz ki, yeni dönemde iktidarın güçlü bir aktörü olacak Saadet Partimiz bu kongre ile birlikte çok daha güçlenecektir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221002/kilicdaroglu-kararliyiz-ortak-adayimiz-turkiyenin-13-cumhurbaskani-olacak-1061875747.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0b/1057280397_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_cb97b58b06addce5ef315236ad08ab9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
temel karamollaoğlu, millet ittifakı, seçim, akp, türkiye, saadet partisi, ekonomi
temel karamollaoğlu, millet ittifakı, seçim, akp, türkiye, saadet partisi, ekonomi

Karamollaoğlu: Ekonomik yıkıma son verecek olanlar bizleriz

23:39 05.10.2022 (güncellendi: 23:40 05.10.2022)
© Saadet PartisiSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 25. yıldönümü için düzenlenen toplantısı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 25. yıldönümü için düzenlenen toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© Saadet Partisi
Abone olTelegram
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Artık yeni bir başlangıç yapma ve 20 yılın sonunda geride bırakılan bu enkazı hızla ortadan kaldırma zamanı gelmiştir! Ekonomik yıkıma son verecek olanlar bizleriz. Maddi ve manevi kalkınma hamlesini başlatacak olan bizleriz" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Yaptığı paylaşımda Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Artık yeni bir başlangıç yapma ve 20 yılın sonunda geride bırakılan bu enkazı hızla ortadan kaldırma zamanı gelmiştir! Ekonomik yıkıma son verecek olanlar bizleriz. Maddi ve manevi kalkınma hamlesini başlatacak olan bizleriz. Şahsiyetli bir dış politikanın, güçlü ve öncü bir Türkiye’nin teminatı bizleriz. Kazanımlarımızın, temel hak ve özgürlüklerimizin teminatı ve bunları daha da ileriye taşıyacak olan bizleriz.-Kurumlarımızı ehliyet-liyakat esasıyla yeniden işler hale getirecek olan bizleriz."
Karamollaoğlu, “Toplumsal kutuplaşmaya son vererek, 85 milyon insanımızın huzur, güven, düzen ve kazanç bulacağı yaşanabilir ve Yeniden büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa etmekte kararlıyız” diye belirtti.
Partisinin 30 Ekim Pazar günü 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin de açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, “İnanıyoruz ki, yeni dönemde iktidarın güçlü bir aktörü olacak Saadet Partimiz bu kongre ile birlikte çok daha güçlenecektir” dedi.
Altılı Masa - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Kararlıyız, ortak adayımız Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak
2 Ekim, 21:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала