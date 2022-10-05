https://sputniknews.com.tr/20221005/karamollaoglu-ekonomik-yikima-son-verecek-olanlar-bizleriz-1062006028.html

Karamollaoğlu: Ekonomik yıkıma son verecek olanlar bizleriz

Karamollaoğlu: Ekonomik yıkıma son verecek olanlar bizleriz

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Artık yeni bir başlangıç yapma ve 20 yılın sonunda geride bırakılan bu enkazı hızla ortadan kaldırma zamanı gelmiştir!.. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T23:39+0300

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politika

temel karamollaoğlu

millet ittifakı

seçim

akp

türkiye

saadet partisi

ekonomi

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.Yaptığı paylaşımda Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı: Karamollaoğlu, “Toplumsal kutuplaşmaya son vererek, 85 milyon insanımızın huzur, güven, düzen ve kazanç bulacağı yaşanabilir ve Yeniden büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa etmekte kararlıyız” diye belirtti.Partisinin 30 Ekim Pazar günü 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin de açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, “İnanıyoruz ki, yeni dönemde iktidarın güçlü bir aktörü olacak Saadet Partimiz bu kongre ile birlikte çok daha güçlenecektir” dedi.

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temel karamollaoğlu, millet ittifakı, seçim, akp, türkiye, saadet partisi, ekonomi