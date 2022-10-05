Karamollaoğlu: Ekonomik yıkıma son verecek olanlar bizleriz
23:39 05.10.2022 (güncellendi: 23:40 05.10.2022)
© Saadet PartisiSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 25. yıldönümü için düzenlenen toplantısı
© Saadet Partisi
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Artık yeni bir başlangıç yapma ve 20 yılın sonunda geride bırakılan bu enkazı hızla ortadan kaldırma zamanı gelmiştir! Ekonomik yıkıma son verecek olanlar bizleriz. Maddi ve manevi kalkınma hamlesini başlatacak olan bizleriz" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Yaptığı paylaşımda Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Artık yeni bir başlangıç yapma ve 20 yılın sonunda geride bırakılan bu enkazı hızla ortadan kaldırma zamanı gelmiştir! Ekonomik yıkıma son verecek olanlar bizleriz. Maddi ve manevi kalkınma hamlesini başlatacak olan bizleriz. Şahsiyetli bir dış politikanın, güçlü ve öncü bir Türkiye’nin teminatı bizleriz. Kazanımlarımızın, temel hak ve özgürlüklerimizin teminatı ve bunları daha da ileriye taşıyacak olan bizleriz.-Kurumlarımızı ehliyet-liyakat esasıyla yeniden işler hale getirecek olan bizleriz."
Karamollaoğlu, “Toplumsal kutuplaşmaya son vererek, 85 milyon insanımızın huzur, güven, düzen ve kazanç bulacağı yaşanabilir ve Yeniden büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa etmekte kararlıyız” diye belirtti.
Partisinin 30 Ekim Pazar günü 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin de açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, “İnanıyoruz ki, yeni dönemde iktidarın güçlü bir aktörü olacak Saadet Partimiz bu kongre ile birlikte çok daha güçlenecektir” dedi.
-Şahsiyetli bir dış politikanın, güçlü ve öncü bir Türkiye'nin teminatı bizleriz.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 5, 2022
-Kazanımlarımızın, temel hak ve özgürlüklerimizin teminatı ve bunları daha da ileriye taşıyacak olan bizleriz.
-Kurumlarımızı ehliyet-liyakat esasıyla yeniden işler hale getirecek olan bizleriz.