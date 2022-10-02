https://sputniknews.com.tr/20221002/kilicdaroglu-kararliyiz-ortak-adayimiz-turkiyenin-13-cumhurbaskani-olacak-1061875747.html

Kılıçdaroğlu: Kararlıyız, ortak adayımız Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak

Kılıçdaroğlu: Kararlıyız, ortak adayımız Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak

Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısının sona ermesinin ardından liderler toplantıya dair sosyal medya hesaplarından... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T21:28+0300

2022-10-02T21:28+0300

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kemal kılıçdaroğlu

politika

6'lı masa

aday

cumhurbaşkanlığı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde altı muhalefet partisinin genel başkanlarının katıldığı toplantı sona erdi.CHP Genel Merkezi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katıldığı 'Liderler Buluşması' basına kapalı yapıldı. Toplantı yaklaşık 7 saat sürdü.Siyasi parti liderleri toplantının sona ermesiyle sosyal medyadan toplantıya dair açıklamalarda bulundu.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu toplantının ardından Twitter'dan şu paylaşımda bulundu:"Yarının Türkiye'sini inşa etmek için kamuoyu ile paylaştığımız temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz, ev sahipliğimizde gerçekleşen toplantıya katılan tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.Bizler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan altı siyasi parti olarak kararlıyız; ortak adayımız Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak, ülkemizde toplumsal huzur ve barış sağlanacak, adalet tesis edilecek, Cumhuriyetimiz demokrasi ile taçlanacak."İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Zengin, mutlu ve güçlü bir Türkiye'nin inşası için kurduğumuz ortak akıl platformunun bu değerli toplantısı için; Başta ev sahibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Yeni bir başlangıç ve yeni bir inşa süreci için kararlılıkla ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Bu adaletsiz düzene birlikte son vereceğiz! Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, değerli genel başkanlara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ise şu paylaşımda bulundu:"Milletimizin hiç bir ferdinin inancı,kimliği, dünya görüşü ve yaşam tarzı sebebiyle ötekileştirilmeyeceği, "eşit vatandaşlık hukuku"nun muhakkak işletileceği, kaynakların heba edilmediği, demokrasinin hakim olacağı bir Türkiye'yi kurmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla #BizKazanacağızMilletimizi 20 yıllık kronikleşmiş sorunlarından kurtarmak ve yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa etmek iradesiyle ikinci turuna başladığımız toplantıların ilkinde, öncelikle ev sahipliği dolayısıyla CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve tüm liderlere teşekkür ediyorum."Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da yaptıkları paylaşımlarında teşekkürlerini iletti. Babacan "Bugün değerli genel başkanlarla Yarının Türkiyesi adına önemli kararlar aldık. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkürlerimi sunuyorum dedi.Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, "Sizlere söz veriyoruz, Türkiye rahat nefes alacak. Nazik ev sahipliği için CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile değerli katkıları için tüm Genel Başkanlara teşekkür ediyorum. #BizKazanacağız" dedi.

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kemal kılıçdaroğlu, 6'lı masa, aday, cumhurbaşkanlığı