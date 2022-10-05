https://sputniknews.com.tr/20221005/jolie-pitte-yonelik-suclamayi-tirmandirdi-bir-cocugumuzun-bogazini-sikti-digerinin-yuzune-vurdu-1061977952.html

Jolie, Pitt'e yönelik suçlamayı tırmandırdı: Bir çocuğumuzun boğazını sıktı, diğerinin yüzüne vurdu

Jolie, Pitt'e yönelik suçlamayı tırmandırdı: Bir çocuğumuzun boğazını sıktı, diğerinin yüzüne vurdu

Nisan 2019'da boşanan Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki ortak sahip oldukları şaraphanenin satılmasıyla ilgili davada, ilki ikincisine "Çocuklardan... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T11:43+0300

2022-10-05T11:43+0300

2022-10-05T11:47+0300

yaşam

angelina jolie

brad pitt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060036195_0:0:2339:1316_1920x0_80_0_0_37dd70af7f678147b50de87df38353c4.jpg

Boşandıktan sonra da aralarındaki ihtilaf bitmeyen Hollywood yıldızları Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki Fransız şaraphanesi davasında, ilkinin ikincisine yönelttiği aile içi şiddet suçlamaları bir kez daha ama dozu yükseltilerek gündeme getirildi. Daha önce Jolie'nin üçü evlat edinilen altı çocuktan Maddox'a özel uçak yolculuğu sırasında şiddet uygulamakla suçlaması nedeniyle soruşturma konusu olan Pitt, bu kez Jolie tarafından uçakta adı açıklanmayan bir çocuğun boğazını sıkmakla suçlandı. Jolie'nin çocukların velayetinin yarısının Pitt’e verilmesinin ardından evlilikleri sırasında birlikte sahip oldukları Fransız şaraphanesini satmasına, Pitt'in itirazı dava konusu olmuştu. Aktris, salı günü dava kapsamında yaptığı şikayette, eski eşine 2016'da Atlantik ötesi bir uçuş sırasında çocuklarından birini boğazlamaya çalışma suçlaması yöneltti.Dosyayı gördüğünü belirten NBC News'a göre Jolie, Los Angeles County Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu şikayette, mülkü kime satabileceği konusunda hiçbir zaman kısıtlama altında olmadığını savundu. 17 sayfalık şikayette, Jolie, Eylül 2016'da Fransa'dan Los Angeles'a geri döndükleri bir uçuşta Pitt'in aileyi sözlü ve fiziksel tacize maruz bıraktığını iddiasına da yer verdi. Şikayette "O uçuştan sonra Jolie, ailesinin iyiliği için boşanma davası açmaya karar verdi" denildi.Önceki mahkeme belgelerinde Jolie, uçak yolculuğunda yaşananları kronik sırayla anlatmıştı, ancak Pitt'in ellerini bir çocuğun boğazına yerleştirdiği iddiasından söz etmemişti. Bu kez şikayette şöyle denildi:"Bitmeden önce Pitt çocuklardan birinin boğazını sıktı ve bir diğerinin yüzüne vurdu. Çocuklardan bazıları, Pitt'e durması için yalvardı. Hepsi korkmuştu. Çoğu ağlıyordu.""Bir noktada Jolie'nin üzerine bira döktü; diğerinde çocukların üzerine bira ve kırmızı şarap döktü. Birçok gergin saatin ardından Pitt sonunda uykuya daldı."Şikayette Pitt'in hangi çocuklara vurmuş olabileceği belirtilmedi.Jolie, başta şaraphanenin yarısını Pitt'e satmak istediğini, ancak bu görüşmelerin sonuçsuz kaldığını, çünkü Pitt'in kendisine ve çocuklara yönelik fiziksel ve duygusal istismarı hakkında mahkeme dışında konuşmasını sözleşmeyle yasaklayan kabul edilemez bir gizlilik anlaşması talep ettiğini de iddia etti.NBC News, ilk etapta Pitt'in temsilcilerinden yorum alamadığını yazdı.Kasım 2016'da, FBI ve Los Angeles County Çocuk ve Aile Hizmetleri İdaresi, Pitt ile çocuklarını içeren ve özel uçaktaki olaydan kaynaklanan fiziksel istismar iddialarıyla ilgili soruşturmayı kapatmıştı. Pitt'e karşı hiçbir suçlama yapılmamıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

angelina jolie, brad pitt