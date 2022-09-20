https://sputniknews.com.tr/20220920/heykeltirasliga-soyunan-brad-pitt-ilk-sergisini-finlandiyada-acti-1061411244.html

Heykeltıraşlığa soyunan Brad Pitt ilk sergisini Finlandiya'da açtı

Heykeltıraşlığa soyunan Brad Pitt ilk sergisini Finlandiya'da açtı

Angelina Jolie ile boşanmalarının ardından seramiğe ve heykele merak sardığı belirtilen ünlü oyuncu Brad Pitt ilk heykel sergisini açtı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

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Ünlü oyuncu Brad Pitt, Avustralyalı müzisyen Nick Cave ve İngiliz heykeltıraş Thomas Houseago ile birlikte Finlandiya'da sanat sergisinde yer aldı.2017'de eski eşi Angelina Jolie'yle boşanmalarının ardından seramik ve heykel gibi çeşitli sanat dallarına ilgi duymaya başladığı belirtilen Brat Pitt'in ilk eserleri Finlandiya'nın Tampere şehrinde sanatseverlerin ilgisine sunuldu.Sara Hildén Sanat Müzesi'nde gerçekleştirilen sergide 58 yaşındaki oyuncunun eserleri bizzat kendisince tanıtıldı. Pitt'in sergideki dokuz eseri arasında, 'bir silahlı çatışmayı tasvir eden' bir alçı panel ve her biri farklı bir mühimmatla vurulmuş evler şeklindeki silikon heykeller yer alıyor.Houseago'nun ev sahipliğindeki sergide Nick Cave'in de seramik eserleri sergileniyor.Finlandiya kanalı Yle'ye konuşan Pitt, "Nick ve benim için bu yeni bir dünya ve bu dünyaya ilk kez giriş yapıyoruz" ifadelerini kullandı:Brad Pitt eserlerini boşandığı 2017 yılında Houseago’nun Los Angeles'daki evinde günde 15 saat geçirerek oluşturduğu belirtiliyor.Ağustos ayında GQ'ya konuşan Pitt, seramik denemelerini sanat girişimi olarak değil, 'yalnız, çok sessiz, çok dokunsal bir spor türü' olarak gördüğünü söylemişti.Pitt'in Finlandiya'da açılışını yaptığı sergi daha önce ilan edilmediği için magazin ve sanat dünyasını şaşırttı.

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