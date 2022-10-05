https://sputniknews.com.tr/20221005/ingiltere-savunma-bakani-wallace-rusyanin-kuzey-akim-sorusturmasina-katilmasina-karsiyiz-1062002381.html
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Rusya’nın Kuzey Akım soruşturmasına katılmasına karşıyız
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Rusya’nın Kuzey Akım soruşturmasına katılmasına karşıyız
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın Kuzey Akım gaz boru hatlarına yönelik sabotajlarla ilgili soruşturmaya katılmasına karşı olduklarını ifade... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T20:47+0300
2022-10-05T20:47+0300
2022-10-05T20:47+0300
avrupa'da enerji krizi
ben wallace
kuzey akım-1
kuzey akım-2
kuzey akım
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Telegraph’a demecinde Rusya'nın Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotajlarla ilgili soruşturmaya katılmasına karşı olduklarını söyledi.Wallace, “Her zaman tilkiyi kümesten uzak tutmanın en iyisi olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.Soruşturma sırasında herhangi bir Rus yardımı teklifinin kabul edilmeyeceğine vurgu yapan Wallace, olaylar uluslararası sularda gerçekleştiği için Moskova’nın kendi soruşturmasını yürütebileceğini belirterek, "bunu durdurmak için yapabilecek hiçbir şey yok” diye ekledi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Danimarka ve İsveç'in Rusya'nın Kuzey Akım gaz boru hatlarıyla ilgili soruşturmanın dışında tutulmasına ilişkin açıklamalarından endişe duyduğunu ve Rusya’nın söz konusu soruşturmaya katılımının zorunlu olduğunu ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221004/rusya-danimarkanin-kuzey-akim-olayiyla-ilgili-durusu-cirkin-ve-gayri-mesru-1061964995.html
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ben wallace, kuzey akım-1, kuzey akım-2, kuzey akım
ben wallace, kuzey akım-1, kuzey akım-2, kuzey akım
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Rusya’nın Kuzey Akım soruşturmasına katılmasına karşıyız
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın Kuzey Akım gaz boru hatlarına yönelik sabotajlarla ilgili soruşturmaya katılmasına karşı olduklarını ifade etti.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Telegraph’a demecinde Rusya'nın Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotajlarla ilgili soruşturmaya katılmasına karşı olduklarını söyledi.
Wallace, “Her zaman tilkiyi kümesten uzak tutmanın en iyisi olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.
Soruşturma sırasında herhangi bir Rus yardımı teklifinin kabul edilmeyeceğine vurgu yapan Wallace, olaylar uluslararası sularda gerçekleştiği için Moskova’nın kendi soruşturmasını yürütebileceğini belirterek, "bunu durdurmak için yapabilecek hiçbir şey yok” diye ekledi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Danimarka ve İsveç'in Rusya'nın Kuzey Akım gaz boru hatlarıyla ilgili soruşturmanın dışında tutulmasına ilişkin açıklamalarından endişe duyduğunu ve Rusya’nın söz konusu soruşturmaya katılımının zorunlu olduğunu ifade etmişti.