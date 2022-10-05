https://sputniknews.com.tr/20221005/ingiltere-savunma-bakani-wallace-rusyanin-kuzey-akim-sorusturmasina-katilmasina-karsiyiz-1062002381.html

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Rusya’nın Kuzey Akım soruşturmasına katılmasına karşıyız

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Rusya’nın Kuzey Akım soruşturmasına katılmasına karşıyız

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın Kuzey Akım gaz boru hatlarına yönelik sabotajlarla ilgili soruşturmaya katılmasına karşı olduklarını ifade... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T20:47+0300

2022-10-05T20:47+0300

2022-10-05T20:47+0300

avrupa'da enerji krizi

ben wallace

kuzey akım-1

kuzey akım-2

kuzey akım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055862290_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_12bf1fc7d00b8ff35ebdac2bf15000ce.jpg

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Telegraph’a demecinde Rusya'nın Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotajlarla ilgili soruşturmaya katılmasına karşı olduklarını söyledi.Wallace, “Her zaman tilkiyi kümesten uzak tutmanın en iyisi olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.Soruşturma sırasında herhangi bir Rus yardımı teklifinin kabul edilmeyeceğine vurgu yapan Wallace, olaylar uluslararası sularda gerçekleştiği için Moskova’nın kendi soruşturmasını yürütebileceğini belirterek, "bunu durdurmak için yapabilecek hiçbir şey yok” diye ekledi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Danimarka ve İsveç'in Rusya'nın Kuzey Akım gaz boru hatlarıyla ilgili soruşturmanın dışında tutulmasına ilişkin açıklamalarından endişe duyduğunu ve Rusya’nın söz konusu soruşturmaya katılımının zorunlu olduğunu ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221004/rusya-danimarkanin-kuzey-akim-olayiyla-ilgili-durusu-cirkin-ve-gayri-mesru-1061964995.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ben wallace, kuzey akım-1, kuzey akım-2, kuzey akım