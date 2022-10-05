https://sputniknews.com.tr/20221005/icisleri-bakanligi-sozcusu-cataklidan-yunanistana-copluk-karistirdiginizin-farkindayiz-1062004321.html
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı’dan Yunanistan’a: Çöplük karıştırdığınızın farkındayız
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı’dan Yunanistan’a: Çöplük karıştırdığınızın farkındayız
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bir göçmen botunun şiddetle ülkesinin kara sularına itildiğini öne süren Yunanistan Göç ve İltica... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T22:37+0300
2022-10-05T22:37+0300
2022-10-05T22:37+0300
dünya
yunanistan
türkiye
göçmen
ismail çataklı
göç
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video
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis’in, Türk Sahil Güvenlik personelinin göçmen botunu şiddetle Yunanistan’a ittiğini öne süren paylaşımına yanıt verdi.Çataklı, “Suçluluk psikolojisiyle çöplük karıştırdığınızın farkındayız. Bula bula 3 yıl önceki çarpıtılan bir videoyu bulmuş ve yayınlamışsınız” ifadelerini kullandı.İsmail Çataklı, “Siz utanmazsınız ama gerçeği öğrenmek isteyenler için açıklama linkte” ifadesiyle de Sahil Güvenlik Komutanlığının söz konusu olaya ilişkin 2019’da yaptığı açıklamayı paylaştı.Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca 9 Eylül 2019’da yapılan açıklamada, Madra Çayı önlerinde bir göçmen botu tespit edildiği, bunun üzerine olay yerine Sahil Güvenlik botu sevk edilerek, göçmen botuna yönelik durdurma manevralarına başlandığı belirtilmişti.Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:“Yapılan tüm manevralara rağmen göçmen botunun durmaması üzerine, göçmen botunun motorunu ve pervanesini etkisiz hale getirerek hareketsiz bırakmak maksadıyla, bir deniz aracının bulunduğu yerden açılmasında kullanılan uzun sopalarla müdahale edilmiş (Lastik göçmen botunun motor ve pervanesine yapılan bu müdahaleler sosyal medyada göçmenlere karşı şiddet kullanıldığı yönünde yansıtılmıştır), göçmen botu yakıtı bittikten sonra ancak kontrol altına alınabilmiştir.”
https://sputniknews.com.tr/20220824/yunanistandan-yasadisi-goc-onlemi-turkiye-sinirinin-tamamina-celik-bariyer-1060317230.html
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yunanistan, türkiye, göçmen, ismail çataklı, göç, tekne, video
yunanistan, türkiye, göçmen, ismail çataklı, göç, tekne, video
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı’dan Yunanistan’a: Çöplük karıştırdığınızın farkındayız
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bir göçmen botunun şiddetle ülkesinin kara sularına itildiğini öne süren Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'e, "Suçluluk psikolojisiyle çöplük karıştırdığınızın farkındayız. Bula bula 3 yıl önceki çarpıtılan bir videoyu bulmuş ve yayınlamışsınız" karşılığını verdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis’in, Türk Sahil Güvenlik personelinin göçmen botunu şiddetle Yunanistan’a ittiğini öne süren paylaşımına yanıt verdi.
Çataklı, “Suçluluk psikolojisiyle çöplük karıştırdığınızın farkındayız. Bula bula 3 yıl önceki çarpıtılan bir videoyu bulmuş ve yayınlamışsınız” ifadelerini kullandı.
İsmail Çataklı, “Siz utanmazsınız ama gerçeği öğrenmek isteyenler için açıklama linkte” ifadesiyle de Sahil Güvenlik Komutanlığının söz konusu olaya ilişkin 2019’da yaptığı açıklamayı paylaştı.
Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca 9 Eylül 2019’da yapılan açıklamada, Madra Çayı önlerinde bir göçmen botu tespit edildiği, bunun üzerine olay yerine Sahil Güvenlik botu sevk edilerek, göçmen botuna yönelik durdurma manevralarına başlandığı belirtilmişti.
Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:
“Yapılan tüm manevralara rağmen göçmen botunun durmaması üzerine, göçmen botunun motorunu ve pervanesini etkisiz hale getirerek hareketsiz bırakmak maksadıyla, bir deniz aracının bulunduğu yerden açılmasında kullanılan uzun sopalarla müdahale edilmiş (Lastik göçmen botunun motor ve pervanesine yapılan bu müdahaleler sosyal medyada göçmenlere karşı şiddet kullanıldığı yönünde yansıtılmıştır), göçmen botu yakıtı bittikten sonra ancak kontrol altına alınabilmiştir.”