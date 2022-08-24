https://sputniknews.com.tr/20220824/yunanistandan-yasadisi-goc-onlemi-turkiye-sinirinin-tamamina-celik-bariyer-1060317230.html

Yunanistan'dan 'yasadışı göç' önlemi: Türkiye sınırının tamamına çelik bariyer

Yunanistan'dan 'yasadışı göç' önlemi: Türkiye sınırının tamamına çelik bariyer

Yunanistan'ın, Türkiye ile sınırının bulunduğu Meriç bölgesinden yasadışı göçmen girişlerini önlemek amacıyla inşa ettiği çelik bariyeri sınırın tamamına... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T05:31+0300

2022-08-24T05:31+0300

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dünya

yunanistan

avrupa

göçmen

meriç

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Yunanistan, yasadışı göçü önlemek amacıyla Meriç'teki çelik bariyeri Türkiye sınırının tamamına uzatacak.Başbakan Kiryakos Miçotakis'in başkanlığında toplanan Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi, ülkenin deniz ve kara sınırlarındaki yasadışı göçmen geçişlerini ele aldı.Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, toplantıda çelik çitlerin, Meriç bölgesinde Türkiye ile sınırın tamamı boyunca kademeli olarak genişletilmesi kararı alındı.Sınırın hangi bölümlerindeki çitlerin inşasına öncelik verileceğinin ayrıca değerlendirileceği aktarılırken, Meriç'teki sınır devriyelerinin de artırılacağı kaydedildi.Toplantıya Dışişleri, Savunma, Vatandaşı Koruma, Göç ve İltica, Gemicilik, İklim Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanlarının yanı sıra Ulusal İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay Başkanları katıldı.Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, geçen hafta SKAI Radyo kanalına verdiği mülakatta, Türkiye ile Yunanistan sınırındaki Meriç bölgesinde bulunan çitlerin 80 kilometre daha uzatılacağını açıklamıştı.Atina, göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara sınırına 40 kilometre uzunluğunda çelik bariyer örmüş, inşa süreci Ağustos 2021'de tamamlanmıştı.

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yunanistan, avrupa, göçmen, meriç