https://sputniknews.com.tr/20221005/erdogandan-kilicdarogluna-buyur-anayasa-degisikligini-yapalim-1061990938.html
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Buyur Anayasa değişikliğini yapalım'
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Buyur Anayasa değişikliğini yapalım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslendi ve "Buyur Anayasa değişikliğini yapalım" dedi. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T15:25+0300
2022-10-05T15:25+0300
2022-10-05T15:37+0300
politika
recep tayyip erdoğan
gençlik
cumhurbaşkanı
ankara
anayasa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061718463_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_20af222296c1925fbb9bcaebd4f5e399.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nin açılışında konuştu. 'Buyur gel anayasa değişikliğini yapalım'Anayasa değişikliği çağrısını yineleyen Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi ve "Seçim geçtikten sonra gençlerin yüzüne bakmayanlar sandık belirince gençleri hatırladılar. Şimdi gençlere ulaşma adına kendilerini düşürdükleri komik durumu ibretle takip ediyoruz. Başörtüsü ile ilgili açıklama yapan Bay Kemal, bugün anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz dedi. Bunlar yalancı, bunlarda dürüstlük yok. Samimiysek yasa değişikliğine ihtiyaç yok. Buyur gel anayasa değişikliğini yapalım. Yapamazlar, gelemezler çünkü dürüst değiller" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221005/kilicdaroglundan-basortusunu-anayasa-ile-cozelim-teklifine-yanit-1061990162.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061718463_97:0:1164:800_1920x0_80_0_0_f9f756c47a6422365635671d627cbb93.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, gençlik, cumhurbaşkanı, ankara, anayasa
recep tayyip erdoğan, gençlik, cumhurbaşkanı, ankara, anayasa
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Buyur Anayasa değişikliğini yapalım'
15:25 05.10.2022 (güncellendi: 15:37 05.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslendi ve "Buyur Anayasa değişikliğini yapalım" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nin açılışında konuştu.
"Bu sene ilk kez oy kullanacak 6 milyon gencimize ulaşma hedefiyle çalışıyoruz. Gençlerimiz sadece ailelerin değil ülkemizin de geleceği. Sizler büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarlarısınız. 40 yılı aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm. İBB Başkanlığı'na giden yolu gençlerle beraber aştım. 4 yıl boyunca genç ve dinamik bir ekiple çalıştık. Yeni bir yola çıktığımız 2001 yılında milletin umudu AK Parti'yi yine gençlerimizle birlikte kurduk. Partimizin yönetim kademelerinde gençlere güvenlik, sizlerin heyecanından istifade ettik. Yeni yüzleri Türk siyasetine kazandırdık. Gençlerimiz ülkemize aşkla ve şevkle hizmet ediyor. Gençlerimiz sadece akademi, siyaset ve ticarette değil ileri teknolojide de önemli rol oynuyor. Teknofest gençliği maşallah gümbür gümbür geliyor. Sizlerin başarılarından sizlerin harflere sığmayan özgüveninizden duyur duyuyoruz. Türkiye Yüzyılını da sizlerle inşa edeceğiz."
'Buyur gel anayasa değişikliğini yapalım'
Anayasa değişikliği çağrısını yineleyen Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi ve "Seçim geçtikten sonra gençlerin yüzüne bakmayanlar sandık belirince gençleri hatırladılar. Şimdi gençlere ulaşma adına kendilerini düşürdükleri komik durumu ibretle takip ediyoruz. Başörtüsü ile ilgili açıklama yapan Bay Kemal, bugün anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz dedi. Bunlar yalancı, bunlarda dürüstlük yok. Samimiysek yasa değişikliğine ihtiyaç yok. Buyur gel anayasa değişikliğini yapalım. Yapamazlar, gelemezler çünkü dürüst değiller" dedi.