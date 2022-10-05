Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Buyur Anayasa değişikliğini yapalım'

"Bu sene ilk kez oy kullanacak 6 milyon gencimize ulaşma hedefiyle çalışıyoruz. Gençlerimiz sadece ailelerin değil ülkemizin de geleceği. Sizler büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarlarısınız. 40 yılı aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm. İBB Başkanlığı'na giden yolu gençlerle beraber aştım. 4 yıl boyunca genç ve dinamik bir ekiple çalıştık. Yeni bir yola çıktığımız 2001 yılında milletin umudu AK Parti'yi yine gençlerimizle birlikte kurduk. Partimizin yönetim kademelerinde gençlere güvenlik, sizlerin heyecanından istifade ettik. Yeni yüzleri Türk siyasetine kazandırdık. Gençlerimiz ülkemize aşkla ve şevkle hizmet ediyor. Gençlerimiz sadece akademi, siyaset ve ticarette değil ileri teknolojide de önemli rol oynuyor. Teknofest gençliği maşallah gümbür gümbür geliyor. Sizlerin başarılarından sizlerin harflere sığmayan özgüveninizden duyur duyuyoruz. Türkiye Yüzyılını da sizlerle inşa edeceğiz."