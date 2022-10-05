https://sputniknews.com.tr/20221005/cumhurbaskani-erdogandan-onur-senerin-ailesine-taziye-1061977457.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesine taziye telefonu açtı. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T11:23+0300
2022-10-05T11:23+0300
2022-10-05T11:39+0300
türkiye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
onur şener
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1061969428_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_0aa15013a40551a7cbe5e6c862e56aaa.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesini telefonla aradı.Erdoğan, acılı aileye taziyelerini iletti.
https://sputniknews.com.tr/20221004/muzisyen-onur-sener-cinayetinde-tutuklanan-iki-isim-kamu-gorevinden-uzaklastirildi-1061962900.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1061969428_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_3af43f6656e44b374860ee0709b316fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, onur şener
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, onur şener
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye
11:23 05.10.2022 (güncellendi: 11:39 05.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesine taziye telefonu açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesini telefonla aradı.
Erdoğan, acılı aileye taziyelerini iletti.