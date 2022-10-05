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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesine taziye telefonu açtı. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesini telefonla aradı.Erdoğan, acılı aileye taziyelerini iletti.
https://sputniknews.com.tr/20221004/muzisyen-onur-sener-cinayetinde-tutuklanan-iki-isim-kamu-gorevinden-uzaklastirildi-1061962900.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, onur şener
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, onur şener

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye

11:23 05.10.2022 (güncellendi: 11:39 05.10.2022)
© DHAOnur Şener
Onur Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesine taziye telefonu açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesini telefonla aradı.
Erdoğan, acılı aileye taziyelerini iletti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
Müzisyen Onur Şener cinayetinde tutuklanan iki isim kamu görevinden uzaklaştırıldı
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