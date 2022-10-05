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Bakan Nebati: Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız
Bakan Nebati: Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız" dedi. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T12:23+0300
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türkiye
ekonomi
rusya
nureddin nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mir kart kullanımına ilişkin alternatif bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirtti ve "Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız" dedi.Türk bankalarının tamamının Rusya ödeme sistemi Mir'den çıktığını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mir kart konusunda atılabilecek adımlara bakacağız" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20220928/ak-parti-mir-odeme-sistemine-alternatif-bir-sistem-icin-calisma-yapiliyor-1061720080.html
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ekonomi, rusya, nureddin nebati
ekonomi, rusya, nureddin nebati

Bakan Nebati: Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız

12:23 05.10.2022 (güncellendi: 12:28 05.10.2022)
© TwitterHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© Twitter
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mir kart kullanımına ilişkin alternatif bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirtti ve "Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız" dedi.
Türk bankalarının tamamının Rusya ödeme sistemi Mir'den çıktığını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mir kart konusunda atılabilecek adımlara bakacağız" demişti.
Mir kart - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
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AK Parti: Mir ödeme sistemine alternatif bir sistem için çalışma yapılıyor
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