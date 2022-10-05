https://sputniknews.com.tr/20221005/bakan-nebati-mire-alternatif-bir-calisma-var-aciklayacagiz-1061982243.html
Bakan Nebati: Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız
Bakan Nebati: Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız" dedi. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T12:23+0300
2022-10-05T12:23+0300
2022-10-05T12:28+0300
türkiye
ekonomi
rusya
nureddin nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mir kart kullanımına ilişkin alternatif bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirtti ve "Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız" dedi.Türk bankalarının tamamının Rusya ödeme sistemi Mir'den çıktığını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mir kart konusunda atılabilecek adımlara bakacağız" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20220928/ak-parti-mir-odeme-sistemine-alternatif-bir-sistem-icin-calisma-yapiliyor-1061720080.html
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ekonomi, rusya, nureddin nebati
ekonomi, rusya, nureddin nebati
Bakan Nebati: Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız
12:23 05.10.2022 (güncellendi: 12:28 05.10.2022) Abone ol
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mir kart kullanımına ilişkin alternatif bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirtti ve "Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız" dedi.
Türk bankalarının tamamının Rusya ödeme sistemi Mir'den çıktığını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mir kart konusunda atılabilecek adımlara bakacağız" demişti.