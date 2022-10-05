https://sputniknews.com.tr/20221005/bakan-nebati-mire-alternatif-bir-calisma-var-aciklayacagiz-1061982243.html

Bakan Nebati: Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız

Bakan Nebati: Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız" dedi. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T12:23+0300

2022-10-05T12:23+0300

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türkiye

ekonomi

rusya

nureddin nebati

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mir kart kullanımına ilişkin alternatif bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirtti ve "Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız" dedi.Türk bankalarının tamamının Rusya ödeme sistemi Mir'den çıktığını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mir kart konusunda atılabilecek adımlara bakacağız" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20220928/ak-parti-mir-odeme-sistemine-alternatif-bir-sistem-icin-calisma-yapiliyor-1061720080.html

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