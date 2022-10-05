https://sputniknews.com.tr/20221005/bakan-koca-insanlikla-bagdasmayacak-davranislarin-gosterildigi-hastanenin-faaliyeti-durdurulmustur-1061999529.html
Bakan Koca: İnsanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği hastanenin faaliyeti durdurulmuştur
Bakan Koca: İnsanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği hastanenin faaliyeti durdurulmuştur
İstanbul Ataşehir’de bulunan bir özel hastanede personelin, yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları konuşmalar ve 'böbreğini alacağız' diyerek kadının... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T18:58+0300
2022-10-05T18:58+0300
2022-10-05T19:17+0300
fahrettin koca
türkiye
hasta
yoğun bakım
hastane
özel hastane
yaşlı
kadın
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle gündeme gelen İstanbul'daki özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221005/bayindirdan-hastaya-eziyet-goruntulerine-aciklama-o-tarihte-sorumlular-gorevden-el-cektirildi-1061994734.html
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fahrettin koca, hasta, yoğun bakım, hastane, özel hastane, yaşlı, kadın
fahrettin koca, hasta, yoğun bakım, hastane, özel hastane, yaşlı, kadın
Bakan Koca: İnsanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği hastanenin faaliyeti durdurulmuştur
18:58 05.10.2022 (güncellendi: 19:17 05.10.2022) Abone ol
İstanbul Ataşehir’de bulunan bir özel hastanede personelin, yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları konuşmalar ve 'böbreğini alacağız' diyerek kadının yüzüne para saçmaları olayı sonrası Sağlık Bakanı Koca, hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle gündeme gelen İstanbul'daki özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez."