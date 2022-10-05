https://sputniknews.com.tr/20221005/bakan-koca-insanlikla-bagdasmayacak-davranislarin-gosterildigi-hastanenin-faaliyeti-durdurulmustur-1061999529.html

Bakan Koca: İnsanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği hastanenin faaliyeti durdurulmuştur

Bakan Koca: İnsanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği hastanenin faaliyeti durdurulmuştur

İstanbul Ataşehir’de bulunan bir özel hastanede personelin, yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları konuşmalar ve 'böbreğini alacağız' diyerek kadının... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T18:58+0300

2022-10-05T18:58+0300

2022-10-05T19:17+0300

fahrettin koca

türkiye

hasta

yoğun bakım

hastane

özel hastane

yaşlı

kadın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057074071_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_519ac78992c9a4ca87a083c0566dde28.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle gündeme gelen İstanbul'daki özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221005/bayindirdan-hastaya-eziyet-goruntulerine-aciklama-o-tarihte-sorumlular-gorevden-el-cektirildi-1061994734.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fahrettin koca, hasta, yoğun bakım, hastane, özel hastane, yaşlı, kadın