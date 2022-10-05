https://sputniknews.com.tr/20221005/bayindirdan-hastaya-eziyet-goruntulerine-aciklama-o-tarihte-sorumlular-gorevden-el-cektirildi-1061994734.html

Bayındır'dan hastaya eziyet görüntülerine açıklama: 'O tarihte sorumlular görevden el çektirildi'

Bayındır'dan hastaya eziyet görüntülerine açıklama: 'O tarihte sorumlular görevden el çektirildi'

İstanbul Ataşehir’deki özel hastanede personellerin, yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları konuşma ve üzerine para saçma görüntüleri ile ilgili açıklama... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T16:39+0300

2022-10-05T16:39+0300

2022-10-05T16:39+0300

yaşam

istanbul

bayındır

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İstanbul Ataşehir’de bulunan bir özel hastanede personellerin, yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları gayri ahlaki konuşma ve 'böbreğini alacağız' diyerek kadının yüzüne para saçmaları, cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, geçen yıl Bayındır İçerenköy Hastanesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yoğun bakımda yatmakta olan yaşlı bir kadını hastane personelleri korkutarak üzerine para saçtı. Yaşanan o anlar ise personel tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Hastane personellerin yaşlı kadınla yaptıkları gayri ahlaki diyalog da pes dedirtti.'Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı'Görüntülerde personellerin yaşlı kadını, "2 milyon dolar olarak bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolarak alacağım. Al paralar, paralar. Bu paraları sana niye veriyorum, biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı! Al hadi ameliyata başlıyoruz. Makası getir? Nermin senin ameliyat ediyorlar" diyerek korkuttukları ve üzerlerine para saçtıkları görüldü.Bakan Koca: Cezasını çekeceklerSağlık Bakanı Fahrettin Koca, skandal görüntüler için "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul’da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek" dedi.Hastaneden açıklamaBüyük tepki çeken olayla ilgili hastane de yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada çalışanların görevden alındığı ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.Ataşehir'deki özel hastanede yatağa bağımlı hasta, sağlık görevlileri tarafından hakarete uğradı, yüzüne para fırlatıldı. 31 Ocak 2022 tarihinde yaşanan olayla ilgili hastaneden yazılı açıklama yapıldı.Yapılan açıklamada, "Sosyal medyada bugün yayınlanan ve kabul edilmesi hiçbir surette mümkün olmayan görüntülerden ve bu müessif hadiseden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. 31 Ocak 2022 tarihinde İstanbul İçerenköy’deki Hastanemizde eski bir çalışanımızca çekildiği belirtilen çeşitli görüntü ve ses kayıtları bulunduğu, kendisi tarafından hastane yönetimimize şifahi olarak ihbar edilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunulan şahıslar hemen ve eş zamanlı olarak soruşturmanın selameti açısından görevden el çektirilmiş, kendileri hastaneden uzaklaştırılmış, gerekli soruşturma tıbbi etik ve disiplin kurullarımız tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmüştür. Hastanemize görüntü ve ses kayıtları ile ihbarda bulunan ve elinde başka kayıtlar bulunduğunu da iddia eden kişiden, soruşturmada değerlendirmek ve ilgili personele ilişkin suç duyurusunda bulunmak üzere tüm kayıtlar talep edilmiş, ancak talebimiz kabul görmemiştir. Soruşturmanın tamamlanması akabinde Disiplin Kurulumuzun kararıyla ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022 tarihinde feshedilerek, eşzamanlı olarak yetkili Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

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