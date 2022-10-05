https://sputniknews.com.tr/20221005/avusturyada-nazi-selami-veren-taraftar-omur-boyu-stadlara-giremeyecek-1061987763.html

Avustralya'da maçta Nazi selamı veren taraftar ömür boyu stadlara giremeyecek

Avustralya'da maçta Nazi selamı veren taraftar ömür boyu stadlara giremeyecek

Avustralya'nın Sydney kentinde gerçekleştirilen Avustralya Kupası final maçında Nazi selamı veren Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu stadlara girmekten... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T14:16+0300

2022-10-05T14:16+0300

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spor

avustralya

taraftar

futbol

nazi

men cezası

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Avustralya Futbol Federasyonu, geçen hafta Macarthur FC ve Sydney United arasında oynanan Avustralya Kupası final maçında Nazi selamı verirken görüntülenen taraftarı stadlara girmekten ömür boyu men etti.Yaklaşık 16 bin taraftarın izlediği müsabakada bazı Sydney United taraftarlarının maç sırasında Nazi selamı verdiği görülmüş, eylem ülkedeki Yahudi cemaatinden kınama almıştı.Federasyondan yapılan açıklamada, "Avustralya Kupası 2022 finaline katılan belirli bir seyircinin davranışlarına ilişkin bir soruşturmayı sonuçlandırdı. Söz konusu seyirciye bugün tüm NPL, A-Ligleri, Avustralya Kupası ve milli takım maçları dahil olmak üzere federasyon tarafından onaylanan futbol müsabakalarına katılmaktan ömür boyu men cezası verildi. Yasak derhal yürürlüğe girecektir" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, ceza alan kişinin kimliğine dair bir detay yer almadı.

https://sputniknews.com.tr/20221003/avustralyada-futbol-macinda-nazi-selami-federasyon-sorusturma-baslatti-1061885714.html

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