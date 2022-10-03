https://sputniknews.com.tr/20221003/avustralyada-futbol-macinda-nazi-selami-federasyon-sorusturma-baslatti-1061885714.html

Avustralya'da futbol maçında Nazi selamı: Federasyon soruşturma başlattı

Avustralya'da futbol maçında Nazi selamı: Federasyon soruşturma başlattı

Dünyada son dönemde genelde spor sahalarında açığa vurulan Nazi sempatizanlığı örneklerine bir yenisi eklendi. 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T08:39+0300

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Avustralya Futbol Federasyonu cumartesi akşamı oynanan Avustralya Kupası final maçında Nazi selamı veren ve faşizm bağlantılı şarkılar söyleyen Sydney United 58 taraftarlarının davranışları konusunda soruşturma başlattı. CommBank Stadı'nda oynanan karşılaşmada skandallar bununla da kalmadı. Hırvatistan kökenli Avustralyalılar tarafından kulübün taraftarları aynı zamanda Hırvatistan'da 1930-40'lı yıllarda aşırı sağcılar tarafından söylenen 'Za Dom Spremni' (Anavatan İçin- Hazırız) marşını söyledi. Taraftarlar Nazi Almanyasınınkine benzer bazı bayraklar da açtı. Yeni Güney Galler'deki Yahudi yetkililerden Darren Bark, "Bu sembol ve selamların modern Avustralya toplumunda yeri yok" dedi. Yahudi cemaati söz konusu eylemleri sergileyenlerin ömür boyu statlardan men edilmesi çağrısı yaptı. Victoria eyaleti haziran ayında bir ilke imza atarak Nazilerin kullandığı Swastika (gamalı haç) sembolünü yasaklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220622/avustralyanin-victoria-eyaletinde-gamali-haca-yasak-hapis-ya-da-para-cezasi-geldi-1057755844.html

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