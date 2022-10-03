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https://sputniknews.com.tr/20221003/avustralyada-futbol-macinda-nazi-selami-federasyon-sorusturma-baslatti-1061885714.html
Avustralya'da futbol maçında Nazi selamı: Federasyon soruşturma başlattı
Avustralya'da futbol maçında Nazi selamı: Federasyon soruşturma başlattı
Dünyada son dönemde genelde spor sahalarında açığa vurulan Nazi sempatizanlığı örneklerine bir yenisi eklendi. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T08:39+0300
2022-10-03T08:39+0300
dünya
avustralya
nazi
futbol
maç
hırvatistan
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Avustralya Futbol Federasyonu cumartesi akşamı oynanan Avustralya Kupası final maçında Nazi selamı veren ve faşizm bağlantılı şarkılar söyleyen Sydney United 58 taraftarlarının davranışları konusunda soruşturma başlattı. CommBank Stadı'nda oynanan karşılaşmada skandallar bununla da kalmadı. Hırvatistan kökenli Avustralyalılar tarafından kulübün taraftarları aynı zamanda Hırvatistan'da 1930-40'lı yıllarda aşırı sağcılar tarafından söylenen 'Za Dom Spremni' (Anavatan İçin- Hazırız) marşını söyledi. Taraftarlar Nazi Almanyasınınkine benzer bazı bayraklar da açtı. Yeni Güney Galler'deki Yahudi yetkililerden Darren Bark, "Bu sembol ve selamların modern Avustralya toplumunda yeri yok" dedi. Yahudi cemaati söz konusu eylemleri sergileyenlerin ömür boyu statlardan men edilmesi çağrısı yaptı. Victoria eyaleti haziran ayında bir ilke imza atarak Nazilerin kullandığı Swastika (gamalı haç) sembolünü yasaklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220622/avustralyanin-victoria-eyaletinde-gamali-haca-yasak-hapis-ya-da-para-cezasi-geldi-1057755844.html
avustralya
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avustralya, nazi, futbol, maç, hırvatistan
avustralya, nazi, futbol, maç, hırvatistan

Avustralya'da futbol maçında Nazi selamı: Federasyon soruşturma başlattı

08:39 03.10.2022
CC0 / / Futbol Topu
Futbol Topu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
CC0 / /
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Dünyada son dönemde genelde spor sahalarında açığa vurulan Nazi sempatizanlığı örneklerine bir yenisi eklendi.
Avustralya Futbol Federasyonu cumartesi akşamı oynanan Avustralya Kupası final maçında Nazi selamı veren ve faşizm bağlantılı şarkılar söyleyen Sydney United 58 taraftarlarının davranışları konusunda soruşturma başlattı.
CommBank Stadı'nda oynanan karşılaşmada skandallar bununla da kalmadı. Hırvatistan kökenli Avustralyalılar tarafından kulübün taraftarları aynı zamanda Hırvatistan'da 1930-40'lı yıllarda aşırı sağcılar tarafından söylenen 'Za Dom Spremni' (Anavatan İçin- Hazırız) marşını söyledi. Taraftarlar Nazi Almanyasınınkine benzer bazı bayraklar da açtı.
Yeni Güney Galler'deki Yahudi yetkililerden Darren Bark, "Bu sembol ve selamların modern Avustralya toplumunda yeri yok" dedi. Yahudi cemaati söz konusu eylemleri sergileyenlerin ömür boyu statlardan men edilmesi çağrısı yaptı.
Victoria eyaleti haziran ayında bir ilke imza atarak Nazilerin kullandığı Swastika (gamalı haç) sembolünü yasaklamıştı.
Swastika - gamalı haç - neo-Nazi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
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Avustralya'da ilk: Victoria eyaletinde gamalı haça yasak
22 Haziran , 13:59
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