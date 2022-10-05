Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
© İHAAnkara'da fırtına ve sağanak yağış: Ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı
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Ankara Valiliği, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağını söyledi ve sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Ankara Valiliği sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.
Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren ilimizin iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) October 5, 2022
Bugün akşam saatlerinden itibaren ilimizin iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr beklendiğinden; yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
30 Eylül, 07:38