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https://sputniknews.com.tr/20221005/ankara-valiliginden-saganak-yagis-uyarisi-1061987573.html
Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
Ankara Valiliği, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağını söyledi ve sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T14:12+0300
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yaşam
türkiye
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ankara valiliği
sağanak
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Ankara Valiliği sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220930/meteoroloji-uyardi-saganak-yagis-geliyor-1061785553.html
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türkiye, ankara, ankara valiliği, sağanak, uyarı
türkiye, ankara, ankara valiliği, sağanak, uyarı

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

14:12 05.10.2022
© İHAAnkara'da fırtına ve sağanak yağış: Ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı
Ankara'da fırtına ve sağanak yağış: Ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© İHA
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Ankara Valiliği, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağını söyledi ve sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Ankara Valiliği sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.
Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren ilimizin iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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